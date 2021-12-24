إدارة بايدن فشلت في إقناع إندونيسيا بالتطبيع مع إسرائيل

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف موقع «أكسيوس» بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث مع مسؤولين في إندونيسيا إمكانية تطبيع بلدهم علاقاته مع إسرائيل، لكن مسؤولين استبعدوا حدوث ذلك. جاء ذلك خلال زيارة بلينكين إلى جاكرتا الأسبوع الماضي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ردا على سؤال من «أكسيوس» حسب تقرير نشره الموقع «نبحث دائما فرصا إضافية للتطبيع، لكننا سنبقي هذه المشاورات وراء الأبواب المغلقة حتى اللحظة المناسبة».

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة والدولة العبرية تناقشان في الأشهر الأخيرة سبل تعزيز «اتفاقات أبراهام» المبرمة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وخصوصا إمكانية انضمام إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وأكبر دولة ليست لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إليها. من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون، حسب التقرير، أنه ليس من المتوقع أن تكون هناك أي خطوات وشيكة في سبيل تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وإندونيسيا.

ويأتي هذا التقرير في ظل لقاء عقد الشهر الماضي على هامش منتدى «حوار المنامة» بين وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا.

