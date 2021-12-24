مستوطنون يقتلعون 350 شجرة زيتون في الضفة

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: اقتلع مستوطنون إسرائيليون، أمس 350 شجرة زيتون جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال إبراهيم الجعافرة، أحد المتضررين في بلدة ترقوميا، إن مستوطنين اقتلعوا فجر أمس 350 شجرة زيتون من حقول يملكها 5 فلسطينيين من البلدة.

وأضاف لوكالة الأناضول، أن «معتدين من مستوطنة أدورا اقتلعوا 350 شجرة زيتون أعمارها نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، موزعة على نحو 15 دونما».

وبين يناير ونوفمبر 2021، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، وقوع 427 حادث اعتداء للمستوطنين في الضفة بما فيها القدس الشرقية.

وتشير بيانات حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

