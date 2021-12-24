السودان.. عمليات اغتصاب «ممنهجة» في محيط القصر الجمهوري

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الخرطوم - الوكالات: كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان أن الهيئة وثقت تعرُض 8 فتيات للاغتصاب من قِبل قوات الأمن أثناء مشاركتهن في مظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للمطالبة بالحكم المدني ورفض الانقلاب العسكري.

وتأتي تصريحات المسؤولة السودانية غداة إعلان الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن حالات اغتصاب وقعت أثناء تلك المظاهرات. وقالت مديرة الوحدة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، سليمى الخليفة لـ«بي بي سي» إن عمليات «اغتصاب ممنهجة» وقعت في محيط القصر الجمهوري في العاصمة السودانية ليل الأحد، بينما كانت قوات الأمن تعمل على تفريق المحتجين.

وأضافت الخليفة أن إحدى الضحايا تقدمت ببلاغ أمني حول تعرضها للاغتصاب، بينما امتنعت بقية الفتيات عن تحريك بلاغات.

وقالت المسؤولة إن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة قامت بتوفير دعم طبي ونفسي للضحايا.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال الثلاثاء إنه تلقى 13 ادعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي على أيدي قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي كانت تطالب بالحكم المدني.

