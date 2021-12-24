تونس: حكم غيابي بسجن المرزوقي 4 سنوات

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: قضت محكمة تونسية بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي غيابيا لمدة أربع سنوات بعدما انتقد الرئيس قيس سعيد ودعا إلى احتجاجات مناهضة له. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة أدانت المرزوقي بتهمة «التآمر على أمن الدولة الخارجي» وكان المرزوقي، المقيم في باريس، قد انتقد بشدة خطوات سعيد عزل الحكومة وتجميد البرلمان في يوليو الماضي ووصفها بأنها انقلاب، ودعا إلى احتجاجات ضده، كما دعا إلى نقل مؤتمر دولي كبير للدول الناطقة بالفرنسية من تونس. ورفض المرزوقي الاتهامات بحقه معتبرا انها «قلب للحقائق» وفي تصريحات لقناة «الجزيرة» قال المرزوقي إن الحكم بحقه «لا يعنيه» مشيرا الى أنه لن يطلب من أي محام استئناف هذا الحكم. على صعيد آخر أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، امس على ضرورة أن يكون النقاش حول تعديل الدستور، داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة. وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريحات مع قناة «سكاي نيوز عربية» إن «الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور لحين تعديل القوانين الضرورية، مشددا على ضرورة تأمين انتخابات نزيهة. وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي عن تنظيم استفتاء وطني يوم 25 يوليو المقبل على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022. 85 قتيلاً جراء غرق سفينة شحن قبالة ساحل مدغشقر أنتاناناريفو - الوكالات: اعلنت الوكالة البحرية في مدغشقر أن عدد الوفيات الناجمة عن حادث غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد ارتفع إلى 85، وإن عمليات البحث عن 5 مفقودين توقفت لسوء الأحوال الجوية. وقال مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية مامي راندريانافوني إن السفينة وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها يوم الاثنين. وقالت السلطات البحرية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن محرك السفينة عانى «مشكلة تقنية» مما جعل القارب عرضة لقوى المد والجزر وجعله يجنح للشعاب المرجانية. وكانت السفينة تحمل على متنها 138 شخصا حيث تم إنقاذ 50 منهم، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ من أجل العثور على 5 مفقودين.وبسبب الحادث أعلنت السلطات في مدغشقر، الحداد في جميع أنحاء البلاد.