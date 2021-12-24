أميركا تُجيز رسمياً عقار «فايزر» لعلاج «كورونا»

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عواصم- الوكالات: أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي إيه» الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لـ«كوفيد-19» من مختبرات «فايزر» للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المصابين بالحصول على العلاج.

وهذا العلاج التي تسوقه «فايزر» باسم «باكسوفليد» هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق «إف دي إيه».

وتسهم هذه الحبوب في زيادة حالات الاستشفاء وخفض الوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز 90% إذا تناولوها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض وفقا للتجارب السريرية التي شارك فيها أكثر من 2200 شخص. وقالت المسؤولة في «إف دي إيه» باتريسيا كافازوني في بيان «توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة «كوفيد-19» في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا في بيان «هذا العلاج الاختراقي الذي ثبت أنه يخفض بشكل كبير من حالات الاستشفاء والوفيات ويمكن تناوله في المنزل سيغير الطريقة التي نعالج فيها «كوفيد-19» ونأمل أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط الكبيرة التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات لدينا».

وشددت إدارة الغذاء والدواء على أنه مكمل للقاحات وليس بديلا منها، إذ إنها تبقى الأداة الأساسية لمحاربة فيروس «كورونا». وسيكون الوصول إلى هذه الحبوب المتوافرة في الصيدليات أسهل بكثير من الوصول إلى العلاجات بالأجسام المضادة الاصطناعية التي تتطلب الحقن بالتنقيط في مستشفيات أو مراكز متخصصة.

وفي خطوة غير معتادة، لم تعقد «إف دي إيه» اجتماعا مع فريق الخبراء المستقلين لمراجعة البيانات المتعلقة بحبوب «فايزر» قبل الاستحصال على التصريح.

والأسبوع الماضي، سمحت الوكالة الأوروبية للأدوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستخدام علاج «فايزر» ضد كوفيد قبل الموافقة الرسمية كإجراء طارئ للحد من الموجة التي تتسبب بها المتحوّرة أوميكرون.

في غضون ذلك حذر مدير منظمة الصحة العالمية، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة سيكون كافيا لتجاوز الوباء. وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد «لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق ان توقعنا». وأضاف مدير منظمة الصحة أن «برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول في شكل أكبر».

وتابع «من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود إلى أناس لم يتلقوا اللقاح وليس إلى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جدا لجهة أن اللقاحات تبقى فاعلة ضد المتحورة دلتا وكذلك أوميكرون».

أفادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياسة التلقيح أن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة او لقاح إضافي (للأطفال مثلا)، وقد باشرت 120 من هذه الدول حملات في هذا الصدد. وأضافت اللجنة أن غالبية هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل في حين أن «أي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة».

