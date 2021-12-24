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عربيات ودوليات

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«الإحصاء الخليجي»: 91 مليون جرعة تطعيم في دول المجلس


الرياض- الوكالات: كشف مركز الإحصاء الخليجي عن أن عدد لقاحات «كورونا» المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 91 مليون جرعة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بدول المجلس منذ بدء الجائحة وحتى الآن بلغ 2,542,325 إصابة. وأوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر» أنه وفقا لإحصاءات فيروس «كورونا» الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 2,542,325 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2,511,892 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,608 حالات. وأشار المركز إلى أنّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 91,155,907 فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وفي دول الخليج مجتمعة 98.8 %.


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