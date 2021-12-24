«أوميكرون» أنهى وباء «كورونا» كظاهرة اجتماعية

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عواصم- الوكالات: كشفت بيانات المتحور «أوميكرون» أن فيروس كورونا كظاهرة اجتماعية، على وشك الانتهاء، وفق ما يخلص إليه أستاذ في جامعة جونز هوبكنز، التي دأبت على نشر حصيلة الوباء منذ ظهوره أول مرة في الصين. وكتب ياشا مونك في «ذي أتلانتيك» قائلا أراهن أنه مهما كان مسار «أوميكرون» أو سلالات المرض المستقبلية، فإننا على وشك تجربة نهاية الوباء كظاهرة اجتماعية». ويبرر الكاتب «توقعه» بأن «أوميكرون» رغم سرعة انتشاره الكبير إلى أنه «غير قاتل» إذ إن حصيلة الوفيات بسببه منخفضة.

وينطلق الكاتب في بناء استنتاجه من حقيقة أن جميع أصدقائه الذين عانوا من الفيروس اخيرا أبلغوا عن أعراض خفيفة للفيروس وهو ما يتناسب مع ماتم الكشف عنه في جنوب أفريقيا، البلد التي ظهر فيها المتحور «أوميكرون» لأول مرة. وحسب الكاتب، فإن «أوميكرون» أكثر عدوى لكنه يسبب مضاعفات أقل حدة من المتحورات السابقة.

ويقر أستاذ جامعة جونز هوبكنز أن «أوميكرون» قد يكون أكثر إزعاجا في الأشهر القادمة بسبب احتمال رفعه لعدد الحالات التي قد تدخل المستشفى، لكن العلماء لهم مبرراتهم بأن الوباء انتهى. ويشير الكاتب إلى أن الزيادة الهائلة في عدد الإصابات بأوميكرون والتي لا تلقى بالمقابل استجابة قوية من الدول تمثل نهاية الوباء. ويتوقع الكاتب أن يمنح «أوميكرون» فرصة للمجتمعات للتعامل بشكل جيد مع أي متحور جديد دون أن يسجل معدل وفيات كبير.

وإحدى العلامات الاجتماعية التي يشير إليها الكاتب، هي أن الناس اعتادت العيش بوجود الفيروس مضيفا أن خطورة أي فيروس تزداد عندما يكون الناس جاهلون بها والعكس ما يحدث حاليا.

ووجدت دراستان منفصلتان في إسكتلندا وجنوب أفريقيا أن خطر دخول المستشفى للمصابين بسلالة «أوميكرون» كان أقل من أولئك الذين تعرضوا للسلالات السابقة من فيروس كورونا.

وبالاعتماد على السجلات الصحية لـ 5.4 ملايين شخص في إسكتلندا، خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة أدنبرة إلى أن خطر دخول المستشفى بالنسبة لمرضى «كوفيد-19» مع متحور «أوميكرون» كان أقل بنسبة الثلثين مقارنة مع متغير «دلتا». ولدى إصابة 22205 شخص بـ«أوميكرون» توقع الباحثون في إسكتلندا أن تحتاج 47 حالة لدخول المستشفى بناء على تجربتهم مع دلتا، لكن بدلا من ذلك سجلوا دخول 15 حالة فقط.

