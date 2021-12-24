بوتين: صواريخ أميركا على أبوابنا.. ونستعد للرد

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي امس أنه لا يريد «نزاعا» في أوكرانيا، ولكنه طالب بضمانات أمنية في المناطق الساخنة. وأشار الرئيس الروسي إلى وجود انطباع روسي بأن «التحضيرات جارية» لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس. وطالب بوتين «بضمانات أمنية» من القوى الغربية في أوكرانيا، وبشكل سريع، مؤكدا أن «الكرة في ملعب الغرب» الآن. وقال الرئيس الروسي «من دون أي حيل، طرحنا سؤالا مباشرا مفاده أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من توسع الناتو نحو الشرق. الكرة في ملعبهم الآن، وعليهم الرد علينا بشيء ما». وانتقد بوتين الولايات المتحدة وتدخلها في الأزمة «الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا.. عليكم تقديم ضمانات أمنية إلينا وبشكل سريع».

ولمح بوتين للاحتمال الأسوأ وهو المواجهة العسكرية بين روسيا وأكرانيا بقوله «كلمة الحرب كما تسمع في أوكرانيا توحي بأن كييف تستعد لعملية عسكرية ثالثة في الشرق الأوكراني وأنهم يحذروننا بعدم التدخل فيها علينا أن نرد بطريقة ما على ذلك ونستعد للأمر». وأضاف «يجب أن نفكر في آفاق أمننا، وكيف علينا أن نعيش طوال الوقت ونحن نلتفت إلى ما يجري في أوكرانيا ومتى سيقررون الاعتداء» في إشارة إلى أن الجيش الروسي يدرس فكرة البدء في الهجوم العسكري على أوكرانيا في دونباس، دون انتظار الحركة الأولى من أوكرانيا.

وبالرغم من ملامح المواجهة التي أبداها بوتين خلال المؤتمر الصحافي، إلا أنه أشار إلى أن «رد الأميركيين على المبادرة الروسية بخصوص الضمانات الأمنية.. إيجابي بشكل عام».

وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن روسيا أرسلت للولايات المتحدة مواعيد مقترحة لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية التي تطلبها موسكو، لكن الوزارة لم تحدد جدولا زمنيا لذلك. كما كشفت نقلا عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن موسكو لن تقبل أي شروط مسبقة لإجراء المحادثات، كاشفا عن أن هدف بلاده يكمن بضمانات ملزمة قانونيا من واشنطن ومن حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا عضوا في الحلف أو نشر قوات أو أسلحة هناك.

وجاءت هذه التطورات بعدما أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا، مشددة على عدم وجود أي نوايا عدائية تجاهها.

