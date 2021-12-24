عقوبات أميركية تستهدف تنظيم القاعدة في البرازيل

عربيات ودوليات

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة في البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات شملت شبكة تضم ثلاثة أشخاص وشركتين تابعتين لاثنين منهما، قدموا جميعهم دعما ماليا لتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أن القاعدة وفروعها الإقليمية لا تزال تشكل خطرا على البلدان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها، بما في ذلك البرازيل، لتعطيل جميع شبكات الدعم المالي للقاعدة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، برايان نيلسون، في بيان إن «العقوبات ستساعد في حرمان هؤلاء من الوصول إلى النظام المالي العالمي».

