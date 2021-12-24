استئناف مفاوضات «النووي الإيراني» في فيينا الإثنين المقبل

عربيات ودوليات

بروكسل- الوكالات: أعلن منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، امس أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا ستبدأ الاثنين القادم. وأكد مورا عبر حسابه على «تويتر» أنه من المهم «تسريع وتيرة القضايا الرئيسة المعلقة والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة». وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن محادثات فيينا، والتي توقفت مؤقتًا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية هذا العام.كما أكد دبلوماسيون لـ«رويترز» أنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الاثنين، أن لا موعد ثابتا لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي. فيما كشف المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أن الوفد الإيراني لم يجرِ مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمفاوضات. وأضاف أن بلاده ردت على الرسائل الأميركية بصورة غير مباشرة. من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة وشركاءها يبحثون أطرا زمنية للدبلوماسية النووية مع إيران، مضيفا أن الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد ربما تُستنفد خلال أسابيع. وفي تصريحات صحافية أدلى بها خلال زيارته لإسرائيل، أوضح سوليفان «لا نحدد وقتا بعينه علنا لكن بوسعي أن أُبلغكم بأننا نبحث خلف الأبواب المغلقة أطرا زمنية وهي ليست بالطويلة»، وعندما سُئل عن الإطار الزمني أجاب قائلا «أسابيع».وقال إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفضل سبيل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي لا يزال يتمثل في «الدبلوماسية والردع والضغط».