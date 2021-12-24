ريال عاد إلى الفوز.. وأتلتيكو واصل السقوط

دوليه

عاد ريال مدريد المتصدر إلى نغمة الانتصارات، بفوزه أول من أمس 2-1 على مضيفه أتلتيك بلباو بثنائية الفرنسي كريم بنزيمة في مباراة مقدمة من المرحلة 21 ضمن الدوري الإسباني.

وعزّز الفريق الملكي موقعه في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة (14 إنتصارًا، 4 تعادلات وخسارة واحدة) بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الثاني، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام برشلونة الثلاثاء 1-1. كما يتقدم بفارق 13 نقطة عن ريال بيتيس الثالث.

ويحتل أتلتيك بلباو المركز العاشر برصيد 24 نقطة. وعلى ملعب سان ماميس، سجّل هدفي ريال بنزيمة (4 و7) فيما سجّل لبلباو أويان سانسيت (10). وأثبت بنزيمة مرة أخرى معدنه الذهبي وسجّل هدفيه الـ 14 والـ 15 هذا الموسم، ليعزز موقعه في صدارة هدافي «لا ليغا». وكان النادي الملكي تعادل سلبًا في المرحلة السابقة على أرضه في ملعب «سانتياغو برنابيو» ضد قادش.

وفي مباراة أخرى وجّه غرناطة ضربة قاسية لأتلتيكو مدريد حامل اللقب ومدربه الارجنتيني دييغو سيميوني الذي احتفل أمس بمرور عشرة أعوام على توليه قيادة الفريق، وذلك بعدما ألحق به هزيمة رابعة متتالية وذلك بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة.

ومُني «روخي بلانكوس» بخسارته الرابعة على التوالي بعد سقوطه أمام ريال مايوركا (1-2)، ريال مدريد (0-2) وإشبيلية (1-2)، ليخسر بطل إسبانيا المزيد والمزيد من فرص العودة الى معركة اللقب التي يتصدرها حاليًا جاره المدريدي ريال بفارق 17 نقطة عنه.

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس بـ 29 نقطة بالتساوي مع ريال سوسييداد السادس ومتقدمًا بنقطة واحدة عن برشلونة السابع.

أما الفريق الأندلسي حقق فوزًا تاريخيًا على حساب أتلتيكو للمرة الاولى منذ 48 عامًا في جميع المسابقات، كما بقي للمباراة الخامسة تواليًا بلا خسارة ليتقدم ثلاثة مراكز من الخامس عشر الى الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وعلى ملعب نويفو لوس كارمينيس، أهدر أتلتيكو تقدمًا مبكرًا منحه إياه البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، فأدرك الفنزويلي داروين ماتشيس (17) التعادل قبل ان يسجّل ابن الـ 37 عامًا خورخي مولينا هدف الفوز لمصلحة أصحاب الأرض (61).

ولم يكن سيميوني يتمنى أن يحتفل أمس بتحقيقه إنجازًا نادرًا مع مرور عقد كامل على توليه تدريب أتلتيكو بهذا الشكل، حيث يمرّ الفريق بفترة تتطلب مراجعة سريعة قبل انطلاق مرحلة الإياب.

