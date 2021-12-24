الانتصار السابع على التوالي لإنتر

دوليه

فاز إنتر على ضيفه تورينو 1-0 أول من امس في الجولة 19 من الدوري الإيطالي. وكان إنتر حسم لقب بطل الذهاب الشرفي بعد خسارة ميلان أمام نابولي في المرحلة الماضية، قبل أن يؤكد أحقيته فعليًا بفوز سابع على التوالي.

ورفع فريق المدرب سيموني إنزاغي رصيده الى 46 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني وسبع عن نابولي الثالث. وسجل الهولندي دنزل دمفريس للمباراة الثانية تواليًا بعد أن وصلت الكرة على الرواق الأيسر إثر مرتدة إلى البوسني إدين دزيكو الذي توغل إلى داخل المنطقة ومرر كرة للوسط إلى الكرواتي مارسيلو بروزفزيتش، حاول أن يتابعها بكعب قدمه تمريرة إلى الهولندي، إلا أنها وصلت إلى الأخير من دون أن يلمسها الكرواتي وسددها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى (30). وعاد ميلان إلى الانتصارات برباعية في مرمى إمبولي حملت توقيع الإيفواري فرانك كيسييه (12 و42)، ألساندرو فلورنتسي (63) والفرنسي تيو هرنانديز (69)، فيما أحرز الألباني نديم باجريامي (18) وأندريا بينامونتي (84 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الأرض. في المقابل، بعد أن حقق في المرحلة السابقة انتصارًا هامًا على ميلان، سقط نابولي بطريقة مفاجئة على أرضه ضد سبيتسيا بهدف عكسي للبرازيلي جوان جيزوس (37). وتعثر روما باكتفائه بالتعادل 1-1 مع ضيفه سمبدوريا وخرج فيورنتنيا بالنتيجة ذاتها من مباراته ضد مضيفه هيلاس فيرونا. وواصل لاتسيو صحوته محققًا انتصاره الثاني تواليًا في الدوري بفوزه 3-1 على مضيفه فينيزيا. وألحق بولونيا الخسارة الأولى بساسولو بعد سلسلة من 6 مباريات من دون هزيمة في الدوري، متفوقًا عليه 3-0 في عقر داره.

