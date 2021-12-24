سان جرمان تفادى الهزيمة

دوليه

تفادى باريس سان جرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم وخطف تعادلاً متأخرًا أمام مضيفه لوريان 1-1 ضمن المرحلة 19 والاخيرة من ذهاب البطولة أول من أمس، في مباراة شهدت طرد مدافعه الاسباني سيرخيو راموس.

ورغم تعادله، أنهى سان جرمان بطل الذهاب، العام الحالي بفارق شاسع بلغ 16 نقطة عن أقرب منافسيه نيس الثاني (33 نقطة) الفائز على لنس 2-1 ضمن المرحلة ذاتها. سجّل للوريان هدف السبق توما مونكوندوي (40) قبل ان يعادل الارجنتيني ماورو إيكاردي النتيجة (90+1). وتعود الخسارة الوحيدة لسان جرمان في «ليغ 1» هذا الموسم الى 3 اكتوبر بمواجهة رين 2-1.

وعلى ملعب ستاد دو موستوار-إيف ألانما، فشل الارجنتيني ليونيل ميسي بقيادة فريق العاصمة الفرنسية الى الفوز في المباراة الاولى التي خاضها من دون النجم الفرنسي كيليان مبابي الموقوف أو البرازيلي نيمار المُصاب، لكنّ فريق العاصمة سيكون مسرورًا بتفادي الخسارة قبل انطلاق مرحلة الإياب. كما انّ ميسي كاد ان يسجّل هدفًا لولا تدخل القائم الذي حرم نجم برشلونة الاسباني السابق من تسجيل هدفه الثاني في الدوري الفرنسي هذا الموسم. ونجح نيس في إنهاء مرحلة الذهاب في المركز الثاني متجاوزًا رين ومرسيليا اللذين مُنيا بالهزيمة في هذه المرحلة، بعد فوز الاول على لنس 2-1.

