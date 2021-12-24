ميلووكي استعاد توازنه

دوليه

كرم ويسلي ماثيوز جدته بأفضل طريقة بقيادة ميلووكي باكس حامل اللقب الى استعادة توازنه بالفوز على هيوستن روكتس 126-106 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي الغارق في أزمته الصحية نتيجة تفشي فيروس كورونا في صفوف أنديته.

وكان ماثيوز في الحجر الصحي بسبب بروتوكولات فيروس «كوفيد-19» عندما علم بوفاة جدته، فعاد الى حامل اللقب بعزيمة تكريم ذكراها وقاده للفوز على ضيفه روكتس بتقديمه أفضل مباراة له هذا الموسم بعدما سجل 16 نقطة.

وقال ماثيوز بعد اللقاء إن المباراة «عَنَت العالم بالنسبة لي لأن جدتي كانت بالنسبة لي أغلى من العالم بأجمعه». وتابع «أكثر ما كان يسعدها هو مشاهدتي ألعب... كنت أعلم بأنه يتوجب علي فعل ذلك»، أي اللعب رغم الحزن والمساهمة في قيادة باكس الى فوزه العشرين هذا الموسم من أصل 33 مباراة، معززاً مركزه الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية خلف بروكلين نتس (21 فوزاً مقابل 9 هزائم) وشيكاغو بولز (19-10) الذي ألغيت مباراته المقررة أول من أمس ضد ضيفه تورونتو رابتورز بسبب تفشي «كوفيد-19» في صفوف الأخير وعدم قدرته على تأمين الحد الأدنى من اللاعبين (ثمانية) لخوض اللقاء.

