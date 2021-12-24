برشلونة ضم توريس

دوليه

وصل برشلونة الإسباني الى اتفاق لضمّ مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنكليزية أول من امس.

وانضم الدولي الإسباني، البالغ 22 عامًا، الى سيتي قادمًا من فالنسيا مقابل 20 مليون جينه استرليني في أغسطس 2020. وسجّل توريس 16 هدفًا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنكلترا وتُوّج معه بلقب الدوري الإنكليزي وكأس الرابطة. كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مانشستر. إلا انّ موسمه الثاني في صفوف «السيتينزنس» مُني بنكسة بعد تعرّضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ أكتوبر.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي بعدما اضطر هدّاف سيتي التاريخي الارجنتيني سيرخيو أغويرو الى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه الى العملاق الكاتالوني.

