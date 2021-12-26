«Vo» دشَّنت عرض «أوسكار» في السينما الكويتية

Sunday النهار

دعت منصة Vo الكثير من الجهات الاعلامية والصحافية للعرض الخاص للفيلم الكويتي «أوسكار»، وهو من تأليف هيا أحمد وإخراج محمد الحملي ومن بطولة الفنان القدير عبد الرحمن العقل، شيماء سليمان، وعصام الكاظمي، وعدد آخر من النجوم. وشهد إطلاق الفيلم حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

وبهذه المناسبة صرح مدير العلاقات العامة لمنصة VO أحمد سويلم قائلا: فيلم «أوسكار» ضمن باقة جميلة من الباقات التي أنتجها وهو العمل الأول الذي يلاقي النور في السينما وهو ضمن سلسلة سوف ترى النور في الأيام والأشهر القادمة في سينمات الكويت ويعرض أيضا في منصة VO.

وأكد سويلم ايضا: توجد لدينا خطة استراتيجية تدعم الشباب من الفكرة إلى الاحترافية وإن شاء الله إلى العالمية نحن في الموسم الأول في المنصة نفسها فالأعمال الموجودة الآن قيد الدراسة بحيث نقوم بتحليل المميزات، ومعرفة الأشياء التي تحتاج تطويراً ولا نستطيع تحديد الوجه الأفضل في هذا الوقت لأننا نحن في بدايتنا، ولكن الاقبال على المنصة كبير وغير متوقع فاستقبلنا أكثر من 340 شخصاً، والأعمال الموجودة الآن فاقت الخمسين، والأعمال التي سيتم إنتاجها قريبا أيضا كثيرة ومتنوعة لكنها قيد التنفيذ أو لم يتم إطلاقها في المنصة فهي تنزل تدريجيا كل موسم».

من جانبه قال الفنان القدير عبد الرحمن العقل «الفيلم هو حدوتة بسيطة، وخفيفة، لكنها سوف تعطي المشاهدين أجواء الأفلام الأوروبية وفكرته جميلة وجديدة، وأحداثه ليست طويلة، ولا يوجد «مط في الحدوتة»، لافتا أن الفكرة ستعطي المشاهد معاناة إنسان، وأين وصل من هذه المرحلة منذ كان صغيرا إلى أن كبر».

أما الفنانة شيماء سليمان فقالت: تجربتي في هذا الفيلم كانت من أمتع التجارب التي شاركت فيها في مجال التمثيل بشكل خاص بما أنني أمثل وأغنى كانت تجربة السينما تجربة خفيفه، وبالنسبة لي رأيتها أسهل من الدراما ممتعة جدا، والتجربة اعتبرها فخراً لي إضافة إلى أني أشارك الفنان الكبير والقدير عبد الرحمن العقل في بطولة هذا الفيلم، ووجودي معه كنت خائفة لأن كل العمل في الفيلم بيني وبينه، وكان حريصا على أن أخرج بأحسن صورة.

أما الفنانه غدير حسن فقالت إنها أول مشاركة لها كممثلة في السينما، لافته إلى أن دورها صغير في الفيلم فهي تجسد دور بنت كومبارس لأن الفيلم يدور عن حياة نجم. وأشادت بفريق العمل من الكاتبة والمخرج محمد الحملي، وعبرت عن اعتزازها وفخرها بالمشاركة بفيلم يتصدر بطولته الفنان القدير عبد الرحمن العقل.

