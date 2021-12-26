على طريقة مطربي المهرجانات.. أسماء غريبة زيَّنت تاريخ الكرة المصرية

Sunday النهار

قبل أيام ثار جدل كبير في مصر بعد قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بوقف 19 من مطربي المهرجانات عن العمل لعدم حصولهم على العضوية.

ونال القرار إشادات واسعة من الكثيرين لكنه أيضا تعرض لانتقادات من البعض ومنهم شخصيات معروفة بتهمة الحجر على ذوق المستمعين.

ونشرت النقابة قائمة بأسماء المطربين الموقوفين، لتخطف تلك الأسماء الأضواء من القرار نفسه، حيث جاءت غريبة للغاية.

وضمت القائمة أسماء غير معتادة مثل حمو بيكا وكزبرة وحنجرة وشاكوش وفيلو وموزة وحمو طيخة وسمارة وريشا كوستا وشواحة والعصابة ووزة مطرية وعمرو حاحا وشكل وشطة.

وتداول المصريون تلك الأسماء بتهكم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج، حيث تعجب الجميع من تلك الأسماء الغريبة.

وذكر هذا الأمر بالأسماء الغريبة أيضا التي ظهرت في الوسط الرياضي بمصر وخاصة كرة القدم، لكنها كانت تحظى بالقبول خاصة وأن أصحابها عادة ما خطفوا الأنظار في الملاعب.

ويحفل تاريخ الكرة المصرية بأسماء عديدة أثارت جدلا كبيرا، وباتت علامة في تاريخ الفرق التي لعب لها أصحابها.

ويعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي ملوك الأسماء الغريبة في تاريخ الكرة المصرية، خاصة وأنهم الأكثر جماهيرية وتغطية من قبل وسائل الإعلام طوال عشرات السنين.

كما أن تشكيلة منتخب مصر عادة ما كانت تضم لاعبي الفرق الثلاثة ما أعطى لاعبيها شهرة كبيرة داخل مصر وحتى خارجها.

الموسم الحالي

وفي الموسم الحالي من الدوري المصري تزخر قوائم الأندية بأسماء تبدو غريبة مثل تيفا «سيراميكا كليوباترا»، والزنفلي ودبش ولابا «البنك الأهلي»، وسوستة «أسوان»، وريعو «وادي دجلة»، وطقطق وكناريا وشبيطة ومرشوح «مصر المقاصة»، وبازوكا «الإنتاج الحربي»، وكناريا «سموحة»، وشيكابالا والونش وروقة «الزمالك»، وفقوسة «الإسماعيلي»، وحباشا «غزل المحلة»، وريكو «إنبي»، وزولا «طلائع الجيش»، وكهربا وكوكا وأفشة «الأهلي».

الأهلي

وخلال تاريخه الكبير حمل عدد من لاعبي الأهلي أسماء غريبة، مثل هادى خشبة وسمير كمونة وأحمد كشري وعبد المنعم شطة وأحمد حسن إستاكوزا وأحمد نبيل مانجا ومحمد كفتة. هذا بجانب كريم بامبو ومحمود أبو الدهب وعمرو الحديدي وعفرتو ووائل رياض شيتوس ومحمد ثابت صاروخ ورضا الويشي ومحمد جدو، وسامي قمصان وحسين الفار ومحمود شيكو «شكالانكا» وعمرو سماكة وحمدي كروان ومحمد رفعت الفناجيلي والسيد علي الضظوي.

الزمالك

وفي الزمالك أيضا ظهرت بعض الأسماء غير المعتادة أشهرها أحمد كابوريا ومحمود جنش وشيكابالا وحسن الفار وسعيد الجدي وعبد الكريم صقر وزقلط ويحيى الحرية إمام ومحمد أبو خنجر والخطيب مصلح وحمامة وأبو جبل محمد سعيد قطة ومحمد القط وألدو ستيلا.

الإسماعيلي

ويعد الإسماعيلي ثالث أكثر الفرق جماهيرية في مصر بعد الأهلي والزمالك، وحفل تاريخه أيضا بالعديد من الأسماء المثيرة. وأشهر هؤلاء محمد حمص وعمر الوحش ورضا سيكا ومحمود سمنة وخالد القماش وإبراهيم بعرور وأدهم السلحدار وشريف كراوية وحمام إبراهيم وحمزة الجمل.

أندية أخرى

وفي الأندية الأخرى ظهرت الكثير من الأسماء أشهرها السوداني قلة وأحمد نخلة وعبد الرحمن جبنة والشربيني عنتر وسوستة. هذا بجانب أنور شلوفة ومحمد عمر الأكو والسنجأ والليوي وحمدي الزامك وموفق الباش، والسكران والبوري والبحر جاسور والهوا والدقاق والطرقاوي وسكر وبطة والحن وعكننة والكاس. كما لعب في الدوري المصري لاعبون يحملون أسماء حمادة شنح وإبراهيم هيصة وأبو النصر الديب وعلى الفيل وعجيبة السويس وشفة وأبو رحاب وحموكشة ومصطفى مقشط ورضا الأشرم ومحمد البيضا والمني وعيد اللوزي وأشرف كابونجا وعماشة وشريف الخشاب ويسري طربوش وناصر التليس ومصطفى شنط وفتحي الداهش وهاشم كندورة وسليمان سنجاري وسيد رزه وتامر شكة وإسلام الفار ومحمد حمبوزو.

وتظهر تلك القائمة الضخمة من الأسماء الغريبة، تفرد الكرة المصرية بتلك الظاهرة الغريبة، التي لم تكن يوما محط انتقاد أو سخرية، بل صنع الكثير من أصحابها تاريخا كبيرا لن تمحوه السنوات. هذا على عكس الأسماء الغريبة التي ظهرت بين مطربي المهرجانات، والتي كانت ومازالت هدفا سهلا للانتقادات والسخرية بصفة مستمرة. ومع توالي الأجيال وظهور الأسماء الغريبة فيها واحدا تلو الآخر، يبدو أن الكرة المصرية ستمدنا دائما بلاعبين أصحاب أسماء غير مألوفة، منها المرتبط بأشياء ملموسة في حياتنا وأخرى سنظل كثيرا نبحث عن معانيها.

