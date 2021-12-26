«الجواز» الاستثماري.. المال مقابل الانطلاق

Sunday النهار

«المال مقابل الانطلاق»، شعار رفعته الكثير من الدول لزيادة مواردها الاستثمارية أمام الأفراد ورجال الأعمال الراغبين في الحصول على جنسية دولة أخرى والتمتع بجنسية تلك الدول والمميزات التي تتيحها أمام مستثمريها. وتعد برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، صناعة نامية شهدت إقبالاً في الآونة الأخيرة، إلى جانب برامج الإقامة عن طريق الاستثمار، والتي تعرف أيضاً باسم «التأشيرات الذهبية».

وتعتمد الأثرياء هذه الوسيلة لتنويع محافظهم من خلال نقل أموالهم إلى بلدان أخرى، وللحصول مقابل ذلك على مزايا المواطنة من تلك البلد، من بينها جواز سفر جديد.

وبرز اهتمام المستثمرين مؤخراً ومع انتشار جائحة كورونا حول العالم، بميزات الرعاية الصحية والاستجابة للأوبئة والملاذات الآمنة المحتملة لتأمين خطة احتياطية للمستقبل. ووفقاً لاستطلاعات رأي نشرته شركة «سي أي غلوبل بارتنر» أشارت من خلاله إلى أن 89% من الناس يرغبون في حيازة جواز سفر ثان، و34% يسعون لاستثمار أموالهم للحصول على جنسية. ومن النتائج اللافتة أن 80% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم مستعدون لاستثمار 5% من أجرهم السنوي للحصول على جنسية ثانية، وهو ما يفوق نسبة الإنفاق على الإيجار.

وسنوياً، ترتفع الرغبة لدى ملايين البشر للحصول على جنسية دولة أخرى، أملاً في حياة أفضل أو لاستثمار الأموال أو الحصول على الأمان المطلوب للأشخاص الذين يعانون من ويلات حروب أهلية أو مخاطر التهديد على حياة الأشخاص.

كورونا والجنسية

تسببت جائحة كورونا بوقف السفر لسكّان العالم. ولكن، ليس بالنسبة للعائلات فاحشة الثراء التي لطالما استخدمت أموالها لعبور الحدود التي من المفترض أن تكون مغلقة. هكذا هو عالم هجرة الاستثمار الذي يعيشه أثرياء العالم، حيث لا تستند طلبات جوازات السفر على الجنسية أو المواطنة، بل على الثروة ومدى استعداد من يملكها لنقلها حول العالم.

23 دولة

وتوفر الكثير من بلدان العالم برامج كهذه، إلّا أن المميزات والفوائد تختلف بين كل دولة، فمنها من يمنح المواطنة بشكل أسرع أو عن بعد، ومنها من يسمح بالسفر إلى عدد أكبر من البلدان دون تأشيرة، ومنها من تتطلب سعر استثمار أقل.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن هناك 23 دولة تتيح الحصول على الجنسية مقابل استثمار قدر من المال لديها، وعادة ما يتم الاستثمار في قطاع العقار، إذ يحصل صاحب الاستثمار على الجنسية أو على إقامة حسب القوانين المعمول بها في هذا البلد أو ذاك. وتتبارى كل دولة في تقديم المميزات التي تجذب المستثمرين ورجال الأعمال إليها للحصول على جنسيتها واستثمار أموالهم بتلك الدول.

فعلى سبيل المثال، تقدم تايلند إقامة بمواصفات مميزة مقابل استثمار 15253 دولارا، وثمة سبعة أنواع من الإقامة أغلاها تقدر قيمتها بستين ألف دولار للحصول على إقامة لمدة عشرين عاما، فيما تمنح لاتفيا الإقامة لمدة خمس سنوات إذا استثمرت فيها ما لا يقل عن 333064 دولارا، ويكون الاستثمار في شركة للقروض، أو استثمار 41924 دولارا في رأس مال شركة. وسانت لوشيا في منطقة الكاريبي تقدم طرقاً للحصول على جنسيتها، إما بتقديم هبة لا تقل عن 100 ألف دولار للصندوق الوطني الاقتصادي، أو استثمار ما لا يقل عن 300 ألف بالعقار أو استثمار 3.5 ملايين في مشروع مرخص له.

وفي الدومينيكان: تمنح الجنسية مقابل دفع 100 ألف دولار على الأقل على شكل هبة لأحد الصناديق الحكومية، وتمنح الجنسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد إذا ارتفعت قيمة الهبة بالضعف، ويمكن نيلها إذا استثمرت بالعقار ما قيمته 200 ألف. وفي منطقة أنتيغا وبربودا (منطقة الكاريبي): يمكن الحصول على جنسيتها مقابل 100 ألف دولار على الأقل، وهناك ثلاث طرق لضخها: منحة لصندوق تنموي بالقيمة المذكورة، استثمار عقاري بقيمة 400 ألف أو استثمار في شركة قائمة بقيمة 400 ألف. أما سانت كيتس ونيفيس في منطقة الكاريبي تشترط للحصول على جنسيتها استثمار مبلغ 150 ألف دولار بصندوق اقتصادي محلي أو شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف أو تقديم منحة بربع مليون لصندوق تنمية البدائل الصناعية.

وفي غرينادا بمنطقة الكاريبي يشترط لنيل الجنسية دفع 150 ألف دولار على شكل هبة لصندوق حكومي أو شراء عقاري بقيمة 350 ألفا على الأقل.

وفي فانواتو بشرق أستراليا يمكن نيل جنسيتها مقابل مساهمة مالية في برامج تنموية حكومية لا تقل عن 155 ألف دولار، غير أن هذه الجنسية لا تخول لحاملها التصويت الانتخابي أو المشاركة في الحياة السياسية المحلية. وفي كمبوديا يشترط هذه الدولة الآسيوية ضخ 245 ألف دولار في اقتصادها للحصول على جنسيتها، أو 294 ألفا في استثمار مرخص لها.

وفي مولدوفا تتاح الجنسية مقابل استثمار ما لا يقل عن 289 ألف دولار بمشاريع تقام في المناطق الأقل حظا بمجال التنمية، أو 450 ألفا بالمناطق الأكثر حظا. وفي اليونان: تقدم السلطات الإقامة لكل من يستثمر 289 ألف دولار على الأقل في القطاع العقاري. أما البرتغال: فتكتسب الإقامة عن طريق تحويل أموال إلى بنوكها لا تقل عن 350 ألف دولار أو شراء عقار بقيمة نصف مليون على الأقل، وإنشاء شركة توظف عشرة أشخاص على الأقل أو شراء أسهم في شركة بقيمة 350 ألفا على الأقل.

أما الجبل الأسود: فيمكن الحصول على الجنسية بطريقتين: إما باستثمار 289 ألف دولار في مشروع تنموي بشمال البلاد (أقل تنمية) أو 520 ألفا بالمناطق الجنوبية (أكثر تنمية) مع دفع رسوم طلب الجنسية بقيمة 115 ألفا.

وفي الولايات المتحدة: يشترط لنيل إقامة مشروطة ضخ نصف مليون دولار كاستثمار بالقرى أو المناطق التي ترتفع فيها البطالة عن طريق إحداث شركة تجارية توفر عشر وظائف مباشرة على الأقل، أو استثمار مباشر بقيمة مليون بشركة وطنية. وبعد عامين من نيل الإقامة المشروطة، يمكن للمستثمرين وعائلاتهم طلب إقامة دائمة. أما إسبانيا فتمنح «التأشيرة الذهبية» مقابل 578 ألف دولار، مما يتيح في مرحلة لاحقة طلب الجنسية، ويشترط للحصول «الذهبية» استثمار عقاري بقيمة 578 ألفا أو ضخ 1.1 مليون على شكل أسهم في شركات محلية، أو وضع وديعة بالمبلغ نفسه في بنك إسباني أو استثمار 2.3 مليون في شراء سندات حكومية. وبعد خمس سنوات من نيل «الذهبية» يتقدم حاملها بطلب الإقامة الدائمة، وبعد عشر سنوات يطلب الجنسية. وفي بلغاريا: تمنح جنسيتها مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لأجل 5 سنوات. أما كندا: فتنال جنسيتها مقابل استثمار 800 ألف دولار على الأقل في برامج حكومية محددة، ولكن السلطات تضع شروطا منها التوافر على خبرة بإدارة الشركات لا تقل عن عامين، وأن تناهز ثروته 1.6 مليون على الأقل، وأن تجتاز أنت وأسرتك اختبارات أمنية وصحية.

5 طرق

ومنذ يناير 2017 أطلقت أنقرة برنامج منح الجنسية للأجانب عن طريق خمس طرق ثلاث منها تتطلب استثمارا لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، ولا تقل قيمة أدنى استثمار عن مليون دولار بالعقار، أو ثلاثة ملايين وديعة بالبنوك، أو المبلغ نفسه يستثمر لشراء سندات حكومية، أو استثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة.

وفي مالطا: يمكن نيل جنسيتها بضخ مليون دولار تتضمن مساهمة بقيمة 752 ألفا بصندوق تنموي وشراء أسهم أو سندات حكومية بقيمة 173 ألفا والقيام بتحويل مالي بقيمة 405 آلاف أو تأجير عقار بقيمة 18 ألفا لمدة خمس سنوات.

وفي أستراليا: تمنح إقامة مقابل 1.08 مليون دولار، وقد تتحول إلى جنسية على المدى البعيد، ولكن يشترط لذلك أن تملك ثروة لا تقل عن 2.6 مليون أو إنجاز استثمار أو تأسيس شركة بقيمة 1.7 مليون. وتهب قبرص جنسيتها مقابل ضخ مبلغ 2.3 مليون دولار على الأقل وفق ثلاثة أساليب: شراء عقار بالقيمة المذكورة، أو استثمار بشركات مقرها قبرص، أو استثمار بالقيمة نفسها بصندوق استثماري حكومي، كما يمكن نيلها في حال شراء عقار بقيمة 347 ألفا على الأقل أو وديعة لمدة ثلاث سنوات لا تقل عن 34 ألفا أو التوفر على دخل سنوي لا يقل عن المبلغ نفسه. وفي نيوزيلندا: تمنح تأشيرة إقامة للمستثمرين شريطة ضخ 7.2 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات، أو 1.7 مليون لأربع سنوات، مع اشتراطات أخرى مرتبطة بإتقان الإنجليزية والتوفر على خبرة بإدارة الشركات وحيازة أصول أو أموال بقيمة 1.6 مليون. وتقدم بريطانيا برنامجا للإقامة مقابل ضخ 2.58 مليون دولار بالاقتصاد المحلي، شريطة ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 18 عاما، ويقيم خارج دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وتتيح الإقامة العيش في البلد لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، ويمكن طلب الإقامة لخمس سنوات، ولا يمكن طلب الجنسية إلا بعد الإقامة ستة أعوام في البلاد.

