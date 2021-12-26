سيتي يستضيف ليستر في «بوكسينغ داي»

دوليه

حذر المدرب الإسباني بيب غوارديولا فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر من ليستر سيتي الذي يحل ضيفاً على «ستاد الاتحاد» اليوم في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي، وتلك الفترة الصعبة التي يمر بها رجال المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

وبعدما أنهى الموسمين الماضيين في المركز الخامس إضافة الى إحرازه لقب الكأس الإنكليزية في مايو الماضي على حساب تشلسي، يقبع ليستر حالياً في المركز التاسع بعد فوزه بست فقط من مبارياته الـ16 الأخيرة في الدوري الممتاز.

في المقابل، خرج سيتي منتصراً من المراحل الثماني الأخيرة، ليتصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي يغيب عن المرحلة التقليدية بعد عيد الميلاد «بوكسينغ داي» ضد ليدز يونايتد بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير.

ورغم الفارق في النتائج، حذر غوارديولا فريقه الذي فاز ذهاباً على بطل 2016 بنتيجة 1-0، لأن «ليستر يبقى ليستر»، مضيفاً «بالنسبة لي، يبقون من دون شك «فريق قوي» مع مدرب من الطراز الرفيع «رودجرز» ولاعبين استثنائيين في كافة المراكز».

وبرر غوارديولا تراجع مستوى ليستر، بالقول «في بعض الأحيان وبعض المواسم، هناك فترات من التقلبات. ربما اعتدنا على رؤية ليستر هناك في الطليعة».

وأشاد الإسباني بالعمل الذي قام به نظيره رودجرز «والطريقة التي يعمل بها النادي في الكثير من النواحي، إن كان من ناحية التعاقد مع لاعبين أو التغيير والتأقلم مع مواقف مختلفة. لكن هناك فترات أيضاً يفتقدون فيها تماماً الى الثبات».

ورأى أن «هذه الأمور تحصل، لكن من مباراة الى أخرى وعندما ترى القدرات التي يملكونها، فأي شيء قد يحصل».

وستكون مباراة اليوم الأولى لليستر في الدوري الممتاز منذ فوزه الكبير على نيوكاسل 4-0 في 12 ديسمبر الحالي، إذ غاب عن المرحلتين الماضيتن لإرجاء مباراتيه مع توتنهام وإيفرتون بسبب فيروس كورونا.

وعاد ليستر الى المباريات في منتصف الأسبوع الحالي حين تواجه مع ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة وخرج من المسابقة بعد خسارته بركلات الترجيح. ويلعب اليوم أيضاً توتنهام مع كريستال بالاس، وووست هام مع ساوثمبتون، وأرسنال مع نوريتش، وتشلسي مع أستون فيلا وأخيراً برايتون مع برينتفورد.

