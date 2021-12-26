أرنولد: أتمنى انضمام دي بروين إلى ليفربول?

دوليه

اختار الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، الصفقات التي يحلم بضمها إلى صفوف الريدز. وقال أرنولد في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «إذا كان لدى النادي أموال كافية، سأضم كيفين دي بروين وسون هيونغ مين، نجمي مانشستر سيتي وتوتنهام». وأضاف: «أنا معجب بدي بروين كثيراً كلاعب، بسبب رؤيته في الملعب، بالإضافة إلى تميزه في الجودة والدقة. إنه لاعب رائع، حيث يمنح التمريرات الحاسمة ويصنع فرصاً بشكل مخيف». وتابع: «سون أيضاً لاعب رائع. إنه مميز بالسرعة والشجاعة وإنهاء الهجمات». وواصل: «أقوى منافس واجهته؟ إيدين هازارد. إنه مهاري للغاية وسريع، وكي أكون صادقًا لم يكن لديه الكثير من نقاط الضعف». وختم: «لقد أتقن أسلوب لعبه إلى حد الكمال في الوقت الذي واجهته فيه. لقد كان لاعباً استثنائيا من جميع النواحي، ومن الصعب اللعب ضده».

