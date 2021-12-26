loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أرنولد: أتمنى انضمام دي بروين إلى ليفربول?


اختار الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، الصفقات التي يحلم بضمها إلى صفوف الريدز. وقال أرنولد في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «إذا كان لدى النادي أموال كافية، سأضم كيفين دي بروين وسون هيونغ مين، نجمي مانشستر سيتي وتوتنهام». وأضاف: «أنا معجب بدي بروين كثيراً كلاعب، بسبب رؤيته في الملعب، بالإضافة إلى تميزه في الجودة والدقة. إنه لاعب رائع، حيث يمنح التمريرات الحاسمة ويصنع فرصاً بشكل مخيف». وتابع: «سون أيضاً لاعب رائع. إنه مميز بالسرعة والشجاعة وإنهاء الهجمات». وواصل: «أقوى منافس واجهته؟ إيدين هازارد. إنه مهاري للغاية وسريع، وكي أكون صادقًا لم يكن لديه الكثير من نقاط الضعف». وختم: «لقد أتقن أسلوب لعبه إلى حد الكمال في الوقت الذي واجهته فيه. لقد كان لاعباً استثنائيا من جميع النواحي، ومن الصعب اللعب ضده».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة