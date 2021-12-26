يوفنتوس متخوِّف من التعاقد مع أوباميانغ

دوليه

كشف تقرير صحافي، أول من أمس، موقف يوفنتوس من التعاقد مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية. وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن أوباميانغ يعد بالفعل أحد ثلاثة أسماء مرشحة، لتدعيم هجوم اليوفي في الشتاء، إلى جانب أنتوني مارسيال (مان يونايتد)، وجيانلوكا سكاماكا (ساسولو). لكن الصحيفة أشارت إلى أن أسلوب لعب أوباميانغ، يثير الكثير من المخاوف لدى يوفنتوس بشأن إبرام الصفقة، لأنه مهاجم يجيد اللعب داخل منطقة الجزاء فقط، بحسب رأي مسؤولي السيدة العجوز. ويبحث البيانكونيري عن التعاقد مع مهاجم أكثر تكاملًا، لمساعدة الفريق داخل وخارج منطقة الجزاء، لذا لن يمنح أوباميانغ الأولوية وفقا للصحيفة الإيطالية.

