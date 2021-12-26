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دوليه

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الاتحاد الإسباني يضغط على الزلزولي


أفادت وسائل اعلام إسبانية أنّ اللاعب الشاب عبد الصمد الزلزولي يتعرض للضغوط من قبل الاتحاد الإسباني بعد استدعائه لقائمة منتخب المغرب المشارك في كأس أمم إفريقيا. وأوضحت أنّ الاتحاد الإسباني يضغط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت إليه الخميس بهدف الاستفادة منه مستقبلاً. وأكدت أيضاً أنّ الاتحاد الإسباني وعد الزلزولي بدعوته إلى منتخب إسبانيا مستقبلاً. وتألق الزلزولي بشكل لافت في الأسابيع الماضية الأمر الذي دفع مدرب المغرب وحيد خليلهودزيتش لدعوته للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تنطلق في يناير المقبل.


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