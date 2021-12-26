فينالدوم يفكِّر في العودة إلى إنكلترا

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تدور الكثير من الشكوك حول مصير الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط باريس سان جرمان، خلال الصيف المقبل. وزعمت الكثير من التقارير مؤخرًا أن فينالدوم يرغب في العودة إلى الدوري الإنكليزي هذا الموسم، بعدما أعرب اللاعب الهولندي عن عدم سعادته في «حديقة الأمراء». ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن فكرة عودة فينالدوم إلى ليفربول هذا الموسم مستبعدة تمامًا. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن استغناء سان جرمان عن فينالدوم بعد 6 أشهر فقط من التعاقد معه، أمر غير محتمل. وأضافت «ميرور»، أنه إذا نجح فينالدوم في إقناع سان جرمان بتركه هذا الموسم، فإنه سيبحث عن فريق يشارك معه بشكل أساسي، الأمر الذي لا يضمنه مع يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

يذكر أن فينالدوم ارتبط أيضًا بالانضمام إلى صفوف آرسنال، خلال الموسم الحالي.

