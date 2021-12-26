ساني يمتدح ناغلسمان

دوليه

امتدح ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، مدربه يوليان ناغلسمان، مشيرا إلى دوره البارز في مساعدته على استعادة مستواه، وتقديم أفضل ما لديه مع الفريق الألماني. وقال ساني، في تصريحات لموقع «سبورت 1»: «أشعر بأني على ما يرام الآن، حيث أصبحت في حالة جيدة، وهذا ما لم أكن عليه الموسم الماضي». وأضاف: «لم أكن أشعر براحة في جسدي حينها، ولم أترك العنان لنفسي على أرض الملعب، لكن يوليان (ناغلسمان) دعمني.. وهذا كان كافيا بالنسبة لي». وقام المدرب الألماني بتحويل مواطنه من الجناح الأيمن إلى الأيسر، وهو ما أسهم في تفجير قدرات اللاعب هذا الموسم. وأثنى لاعب مانشستر سيتي السابق على مدرب بايرن، قائلا: «إنه يقرأ المباريات جيدا، ويعرف من يحتاج التحدث إليه أكثر أو أقل».