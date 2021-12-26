الحمود: «مدينة المحركات» جاذبة للشباب الرياضي

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احتضنت مدينة الكويت للمحركات أول من أمس يوماً مفتوحاً شهد إقامة فعاليات عدة وسباقات لرياضة المحركات بحضور المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، ورئيس هيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي الشيخ د. عبدالله مشعل المبارك والوكيل المساعد في الديوان الأميري رئيس فريق مدينة الكويت لرياضة المحركات عدنان السويلم, ومدير عام مدينة الكويت لرياضة المحركات محمد العبدالرزاق. وشهد المهرجان فعاليات ترفيهية عدة بالإضافة إلى سباق للدراغ ريس وآخر للكارتنغ، إلى جانب إقامة سباق مفتوح لسيارات (GT) والدراجات النارية البرية للأطفال والكبار.

وأعرب الحمود عن سعادته بوجوده في مدينة الكويت لرياضة المحركات ومشاركته في هذا الحدث، داعياً الشباب للتوجه إلى الحلبة من أجل ممارسة هواياتهم المتعلقة في رياضة المحركات. وقال الحمود: «مدينة الكويت لرياضة المحركات تعتبر جاذبة لكل من يريد أن يمارس هواياته أو يفرغ طاقاته من الشباب، فقد أعدت إعداداً كاملاً بإشراف الديوان الأميري».

من جهته، توجه الشيخ فهد ناصر الصباح بالشكر إلى الديوان الأميري على اهتمامه بالشباب من خلال إنشاء مشاريع مثل مدينة الكويت للمحركات التي تضم حلبات على أعلى مستوى، وقال: «شاهدنا اليوم إقامة 3 سباقات على 3 حلبات مختلفة وشارك فيها الشباب الكويتي بحماس وسعادة»، مثمناً دور القائمين على هذه الفعالية ومتمنياً تكرارها مستقبلاً.

