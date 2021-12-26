عماد بوخمسين: انتخاب بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات مكسُبُ كبيُرُ للمنطقة

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أعرب رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) عماد بوخمسين عن تفاؤله بمستقل مشرق لرياضة السيارات بالمنطقة بعد انتخاب الإماراتي محمد بن سليم رئيساً جديداً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) خلال الجمعية العمومية التي عقدت في باريس يوم 17 ديسمبر الحالي.

وأضاف بوخمسين: «متفائلون في ظل وجود بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات لا سيما وأنه أول عربي يتبوأ هذا المنصب».

وتابع: «سنعمل بكل جهد مع بن سليم لتطوير رياضة السيارات في الكويت تماشياً مع تعليمات معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري لتطوير الرياضة واستضافة بطولات عالمية في الكويت».

وانتخب بن سليم رئيساً جديدا للاتحاد الدولي خلفاً للفرنسي جان تود المنتهية ولايته والذي ترأس الاتحاد الدولي منذ سنة 2009، وجاء فوز بن سليم بعد منافسة قوية مع منافسه البريطاني جراهام ستوكر وبفارق كبير بالأصوات حيث حصل بن سليم على 61,62% مقابل 36,62% لستوكر، وامتناع 1,76% عن التصويت.

والتقى وفد النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) بن سليم في باريس قبل الانتخابات حيث ترأس وفد النادي عماد بوخمسين رئيس مجلس الادارة، وعيسى حمزه الرئيس التنفيذي للنادي، وكان الوفد ضمن الحملة الانتخابية داعمين لبن سليم طوال مدة وجودهم في باريس وكان لدعمهم هذا أثر كبير في نجاح بن سليم لما يتمتعون به من علاقات قوية وقديمة مع رؤساء وفود الدول المشاركة.

وأضاف بوخمسين أن وفد النادي التقى في باريس برئيس الاتحاد الدولي المنتهية ولايته جان تود والأمير خالد بن سلطان والشيخ عبد الله بن عيس آل خليفة ورؤساء وفود الأندية والاتحادات العربية والأجنبية. والتقوا كذلك بعد الانتخابات الرئيس الجديد محمد بن سليم حيث قدموا له التهاني بمناسبة فوزه وبحثوا معه خطط تطوير رياضة السيارات في المنطقة.

وكان بن سليم على رأس القائمة الانتخابية الفائزة التي ضمت أحد عشر مرشحاً لمناصب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول للرئيس عن قطاع الرياضة والنائب الأول للرئيس عن قطاع التنقل والسياحة والجمارك، وسبعة نواب آخرين عن الأقاليم السبعة المعتمدة في الاتحاد الدولي للسيارات حيث فاز بمنصب نائب الرئيس عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، كما فاز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني كارمو سانز دي باروس وبمنصب النائب الأول للرئيس عن قطاع الرياضة البريطاني روبرت ريد وبمنصب النائب الأول عن قطاع قطاع التنقل والسياحة الكندي تيم شيرمان.

وشملت الانتخابات كذلك انتخاب 14 عضواً لمجلس رياضة السيارات العالمي، وقد فاز الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بعضوية هذا المجلس.

وكان بن سليم قد أدار حملتة الانتخابية بنجاح كبير فاق كل التوقعات منذ مدة طويلة قبل موعد الانتخابات. وهو يحظى باحترام وتقدير معظم أعضاء الجمعية العمومية من جميع القارات حيث عمل جاهداً لسنين طويلة على دعم وتطوير رياضة السيارات العالمية.

ومحمد بن سليم الذي يبلغ من العمر 60 عاماً يمتلك سيرة ذاتية وتاريخاً مميزاً في رياضة السيارات بالإضافة إلى كونه رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية منذ عام 2005 فقد فاز ببطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة وفاز بـ 61 سباقاً دولياً من سنة 1983 لغاية 2002.

كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرات عدة. وقد كانت بداية مسيرته الرياضية الدولية من دولة الكويت حيث شارك في رالي الكويت الدولي عام 1983، وللكويت معزة خاصة في قلب بن سليم ولديه الكثير من الذكريات الرياضية فيها لا سيما وأن الكويت كانت السباقة في تنظيم بطولات رياضة السيارات في المنطقة منذ بداية السبعينيات بواسطة النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT).

وعقد الاتحاد الدولي اجتماعات عدة قبل اجتماع الجمعية العمومية منها اجتماعات المجلس العالمي لرياضة السيارات والمجلس العالمي للسياحة والتنقل والجمارك، وضمن هذا السياق صرح عيسى حمزة الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات الذي يرأس كلاً من المجلس الجمركي للاتحاد الدولي للسيارات والمجلس العربي لأندية السيارات والسياحة بأنه قد تمت مناقشة الكثير من القضايا واتخاذ الكثير من القرارات لا سيما تأثير جائحة كورونا على عمل أندية السيارات في العالم وسبل الاستمرار في العمل تحت تأثير هذه الجائحة العالمية.

وأضاف أنه شارك في اجتماعات المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة رئيساً للمجلس لأول مرة خلفاً لمحمد بن سليم الذي ترأس المجلس في السنوات السابقة، وقد تم بحث آلية التعاون المستقبلي بين أندية السيارات العربية لا سيما فيما يخص الرخص الدولية الجديدة ودفتر المرور الجمركي وكذلك آلية محاربة بعض الأندية الدخيلة التي تصدر الرخص الدولية ودفاتر المرور الجمركية دون غطاء دولي.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات تأسس سنة 1904 ويضم في عضويتة أكثر من 130 دولة، وهو الاتحاد الدولي المعني بشؤون رياضة السيارات بجميع أنواعها ابتداءً من الكارتنغ وصولاً إلى الفورمولا 1. وهو المسؤول عن وضع القوانين واللوائح الدولية الخاصة برياضة السيارات ويحرص الاتحاد الدولي على مراجعة هذه القوانين لضمان تطبيق شروط السلامة والعدالة في تنظيم مسابقات رياضة السيارات. كما تأسس النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) سنة 1956 وانضم لعضوية الاتحاد الدولي للسيارات سنة 1967، وهو الممثل الرسمي الوحيد في دولة الكويت للاتحاد الدولي للسيارات والمسؤول أمام الاتحاد الدولي عن تطبيق القوانين واللوائح الرياضية الدولية الخاصة برياضة السيارات في البلاد. وقد باشر النادي بتنظيم مسابقات رياضة السيارات منذ مطلع السبعينيات في الكويت ويتمتع بعلاقات دولية قوية.

