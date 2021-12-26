الحكومة الجديدة والشأن الرياضي

محلية

نتوقع أن تشكل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع لكي تستطيع الدولة ادارة اعمالها بدلا من الوضع الحالي «المؤقت» الذي يصعب فيه اقرار الكثير من القرارات السيادية أو العملية في الكثير من الجهات الحكومية... فالرياضة والشباب هما من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة ان تهتم بها خصوصا اذا كانت نسبة الشباب في المجتمع الكويتي تعادل 65% من عدد السكان. فبرامج الشباب يجب ان يكون لها الاولوية في الاهتمام لانها تخص شريحة كبيرة من افراد المجتمع.

اما الرياضة فهي احدى انشطة برامج الشباب و«الشياب» كونها تخص صحة افراد المجتمع الكويتي... الا ان ما نقصده في هذه المقالة هو اهتمام الحكومة بقطاع الرياضة التنافسية وكيفية ادارتها فمنذ امد طويل ونحن نكتب ونصدر قرارات ادارية لا نطبقها لاننا لا نخطط على الواقع الحالي وانما نخطط بأسلوب «أحلام اليقظة» ونبهرجها اعلاميا من غير قدرة على تنفيذها...! فهل سيكون هناك فكر جديد بهذا الخصوص؟ انا سمعت بأن هناك رغبة بدمج القطاعين مرة اخرى...؟ وهي فكرة ضعيفة ولا اعتقد انها ستصلح الوضع الرياضي الحالي... فنحن متخلفون اداريا عن دول المنطقة بعد ان كنا نعلمهم كيف تدار الرياضة... واذا كنا فعلا نريد تطبيق استراتيجية الرياضة الجديدة فيجب ان نقيم الوضع الحالي ادارياً وفنياً وعلميا لكي ننفذ الاستراتيجية من غير مجاملات في تعيين القيادات الادارية والفنية بنظام البارشوتات... فمستقبل الكويت يعتمد على اسلوب ادارة الدولة لخدماتها وكيفية اختيار الشخص المناسب في.... إلخ، وليس «باختيار الشخص غير المناسب للمكان غير المناسب» .... والله من وراء القصد.

