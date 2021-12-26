اليوم.. صراع الكبار

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تشتعل المنافسة اليوم في بطولة الدوري الممتاز، عندما يتواجه كاظمة مع الكويت على ستاد الصداقة والسلام والقادسية مع السالمية على ستاد ثامر في ختام منافسات الجولة السادسة التي شهدت أول من أمس تعادل النصر مع العربي 1 - 1، وفوز اليرموك على الشباب بهدف نظيف.

ففي المباراة الأبرز يتطلع كاظمة المتصدر برصيد 13 نقطة إلى مواصلة تقدمه في البطولة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، إذ حقق الفريق البرتقالي 4 انتصارات مقابل تعادل واحد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في البطولة حتى الآن، إذ يعتمد الفريق الذي يقوده المدرب البوسني داركو نيستروفيتش على مجموعة مميزة من اللاعبين مثل المهاجمين شبيب الخالدي (أفضل لاعب في الجولة الخامسة) وبندر بورسلي إلى جانب لاعب الوسط المتألق الأردني أحمد عرسان، فضلا عن لاعبي الوسط رضا هاني وحمد حربي وعبدالله غانم، في حين يقدم الحارس حسين كنكوني أفضل مستوياته، فشباكه هي الأقل تلقياً للأهدف (2).

لكن المدرب داركو يدرك أن اختبار اليوم سيكون مختلفاً عن المباريات الماضية، فهو سيواجه الكويت أبرز المرشحين للقب والعائد للتو من التتويج بلقب كأس الأمير بعد الفوز في النهائي على القادسية (1 - 0).

وستكون مهمة البرتقالي صعبة في تحقيق النقاط الثلاث لأن الأبيض سيخوض اللقاء بكل عزيمة وإصرار على تحقيق الفوز وانتزاع الصدارة من منافسه، لذا سيكون دفاع كاظمة الذي يضم ميشيل ميلاد وعماد الدين عزي ومحمد الفارسي مطالب ببذل قصارى جهده للتصدي لمصادر الخطورة في الأبيض.

في المقابل يدخل الكويت (الثاني برصيد 12 نقطة) اللقاء وهو منتشياً بأغلى الألقاب، ولديه الطموح لمواصلة تحقيق الانتصارات وهو يملك كل المقومات لحصد النقاط الثلاث، وتزخر صفوف الفريق الذي يقوده التونسي نبيل معلول بعدد وافر من اللاعبين المميزين، ففي حراسة المرمى يبرز حميد القلاف وفي الدفاع سامي الصانع ومشاري غنام وفهد الهاجري والأسترالي ريان ماكغواين، وسيكون لاعبو الوسط المغربي مهدي برحمة وعلي حسين وطلال الفاضل وفيصل زايد مطالبين بأدوار مضاعفة، لمد المهاجمين الكونغولي ديوميرسي مبوكاني وأحمد الزنكي بالكرات الخطرة وكذلك التغطية أمام الدفاع.

وفي المباراة الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى، يأمل الأصفر في مصالحة جماهيره بعد إخفاقه في اللقاء النهائي لمسابقة كأس الأمير، وتسجيل انتصار في بطولة الدوري على حساب السالمية الذي يقدم مستويات جيدة في البطولة. ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 12 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن الكويت، في حين يأتي السالمية سادساً برصيد 8 نقاط.

ويدرك الجهاز الفني للأصفر واللاعبون أهمية النقاط الثلاث في اللقاء، لأنها ستبقي الفريق في مراتب القمة وقد يتصدر القادسية اليوم في حال تعادل الكويت مع كاظمة.

ولن تختلف تشكيلة مدرب القادسية الجزائري خير الدين مضوي كثيراً عن اللقاءات السابقة بوجود خالد الرشيدي في حراسة المرمى، وراشد الدوسري وعلي فايز والألباني لورنس تراشي ويوسف الحقان في الخط الخلفي، وأحمد الظفيري وفهد الأنصاري وعيد الرشيدي في الوسط وبدر المطوع وأحمد الرياحي أو الجامايكي روماريو في خط المقدمة.

في المقابل يخطط محمد إبراهيم مدرب السالمية لخطف نقاط اللقاء في ظل الخبرة الكافية التي يملكها عن فريقه السابق، ويملك إبراهيم عدداً من الأوراق الرابحة مثل حسين الموسوي والبرازيلي باتريك فابيانو في خط المقدمة ومبارك الفنيني وفواز عايض ومهدي دشتي في الوسط، وفي الدفاع بدر جمال ومساعد ندا والبرازيلي أليكس ليما، وفي حراسة المرمى نواف المنصور.

وكان العربي سقط في فخ التعادل 1 – 1 مع النصر في افتتاح منافسات الجولة، وجاء الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ستاد نادي الكويت دون المستوى المأمول إذ انحصر اللعب في منتصف الميدان لينتهي بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني نجح الأخضر في تسجيل هدف السبق عبر رأسية متقنة من لاعبه سيف الحشان في الدقيقة 61 مستثمراً كرة عرضية جميلة أرسلها له اللاعب المتألق السنوسي الهادي الذي تلاعب بمدافعي العنابي قبل أن يقدم الكرة بكل إتقان للحشان، لكن النصر أدرك التعادل في الدقيقة 71 من كرة ثابتة نفذها لاعبه مشعل فواز بكل حرفنة من خارج المنطقة عجز الحارس سليمان عبدالغفور عن التصدي لها.ورفع العربي رصيده إلى 8 نقاط في حين صار رصيد النصر 9 نقاط.وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ستاد عبدالله الخليفة حقق اليرموك أول انتصاراته في الموسم الحالي على حساب الشباب بالفوز عليه بهدف نظيف ليحصد أول ثلاث نقاط بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط.

