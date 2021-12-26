«الألعاب الخليجية» نحو التأجيل

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تتجه النية لدى اللجنة الأولمبية الكويتية إلى تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقررة في الكويت يناير المقبل بسبب تطورات الوضع الصحي في منطقة الخليج والمتعلق بتفشي متحور «أوميكرون» من وباء كورونا. وستتم مناقشة تأجيل البطولة أو الغائها أو حتى اقامتها في موعدها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي سينعقد اليوم في البحرين. وكانت الدورة تأجلت أكثر من مرة بسبب الوباء ويبدو أنها ستتأجل من جديد للسبب ذاته.

وقال أمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم إن المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية سيناقش في اجتماعه الـ92 مدى إمكانية تنظيم دورة الألعاب الخليجية المزمع أن تستضيفها البلاد في موعدها (من 9 إلى 19 يناير المقبل) أو تأجيلها لموعد آخر خلال 2022 في ضوء المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».

وذكر المسلم المدير العام للدورة في تصريح لـ «كونا» أول من أمس أن هذه الخطوة تأتي نظرا للأوضاع الصحية التي طرأت مع ظهور المتحور الجديد وإلى ما نصحت به منظمة الصحة العالمية بتأجيل جميع الأنشطة التي يصحبها تجمعات وإلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في معظم دول العالم خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد بأن تنظيم الدورة في موعدها المحدد سلفا أو تأجيلها يأتي حرصا من رؤساء اللجان الخليجية على إقامة هذا التجمع الرياضي الأخوي في أفضل الظروف وفي مقدمتها «الصحية» بغية إنجاحه على الأصعدة كافة.

وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع المرتقب بقرارات مناسبة للرياضة الأولمبية الخليجية.وتشمل الدورة منافسات في ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة إضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية.

واستعدت مختلف الاتحادات الرياضة للمشاركة في البطولة من خلال تنظيم معسكرات خارجية لفرقها إذ تتواجد منتخبات اليد والطائرة والسلة في معسكرات خارجية حالياً استعدادا للبطولة، كما جهزت هذه الاتحادات صالتها بأفضل صورة لاستقبال الحدث الخليجي المنتظر.

