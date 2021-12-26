تفوق عيادة والفصام في «الزوارق السريعة»

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اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الكويت للزوارق السريعة موسم (2021 - 2022) والتي نظمها النادي البحري الرياضي بمشاركة 16 متسابقا تنافسوا على اللقب في فئتين.وتوج بالمركز الأول في فئة «بروكلاس- 28 قدما» المتسابق خالد عيادة ومساعده يوسف عيادة في حين جاء في المركز الثاني المتسابق محمد تركي ومساعده أحمد النبهان وحل المتسابق عدنان القلاف ومساعده عيسى القلاف في المركز الثالث. ونال المتسابق أحمد الفصام ومساعده مشاري المري المركز الأول في فئة «النزهة - 23 قدما» بينما جاء في المركز الثاني المتسابق مصطفى دشتي ومساعده محمد القحطاني وأخيرا المتسابق خالد كرم ومساعده حسين بوشهري.وقال رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد عضو مجلس إدارة النادي البحري علي الشمالي في تصريح صحافي إن المنافسة التي أقيمت على شاطئ المارينا اقتصرت على المتسابقين الكويتيين بغية فتح المجال أمامهم لتعزيز إمكانياتهم وقدراتهم وتأهيلهم لتمثيل الكويت في البطولات الخارجية. وثمن الشمالي الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة لتنظيم هذا الحدث ووزارة الإعلام لتغطية فعالياته، مشيدا بدور الجهات الراعية.

