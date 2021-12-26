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الإصابة تبعد العدواني عن «أزرق اليد»

زيد خلف
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الأحد 26 ديسمبر 2021

سيبتعد نجم منتخب كرة اليد سيف العدواني عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع بعد أن كشفت الفحوصات الطبية اصابته بارتخاء في العضلة الضامة وبذلك يفتقد الأزرق لجهوده في البطولة الآسيوية المقررة في الدمام في يناير المقبل. وأكد العدواني أنه يتطلع إلى العودة لصفوف المنتخب وأن توقيت الإصابة جاء في وقت صعب جداً، مضيفاً أن زملاءه اللاعبين قادرون على تحقيق النتائج المطلوبة ورفع علم الكويت في مختلف المحافل الدولية. من جهته أشار أخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول إلى أن الفحوصات الطبية تشير الى غياب العدواني لأسابيع عدة وقال: «كجهاز طبي من واجبنا العمل على تقليص تلك الفترة والعمل على عودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن».


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