الأهلي يبحث عن الفوز السابع

محلية

يتطلع الأهلي لتحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري المصري الممتاز حين يحل ضيفاً على فيوتشر الصاعد حديثا اليوم على ملعب السلام. وكان مقررا أن يلعب الأهلي اليوم مع بيراميدز ضمن الجولة الثامنة التي انطلقت يوم الجمعة لكن اتحاد الكرة حدد مباراته بالجولة السابعة أمام فيوتشر اليوم وأجل مباراة بيراميدز. ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 6 انتصارات متتالية متقدما بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي لعب نفس عدد المباريات والزمالك الذي لعب مباراة واحدة أكثر. أما فيوتشر فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط من 6 مواجهات. الأهلي أنهى أفراح التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح للتركيز في مباراة فيوتشر. وتأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق عن مواجهة فيوتشر بسبب الإصابة بتمزق في عضلة للإصابة أيضا. ومن المنتظر أن يعول المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيلة تضم محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول وأكرم توفيق وحمدي فتحي وديانج وأفشة وطاهر محمد وبيرسي تاو ومحمد شريف. أما فيوتشر بقيادة مديره الفني علي ماهر فيعول على خبرات بعض لاعبيه مثل سعد سمير ومحمود جنش حارس المرمى بجانب تألق الثنائي الدولي أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.ويأمل فيوتشر في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا نشوة الفرح التي تسيطر على لاعبي الأهلي بجانب عدم تدربهم كثيرا قبل المباراة بعد العودة من قطر وخوض مباراة قوية أمام الرجاء.