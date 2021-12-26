  غلطة سراي يفعِّل بند شراء مصطفى محمد

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تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من غلطة سراي التركي يؤكد فيه تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق. وكان الزمالك أعار مصطفى محمد إلى غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شرائه مقابل 4 ملايين دولار قبل نهاية العام الحالي على أن يتم سداد المبلغ المستحق في يوليو 2022. يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق رفضه القيمة المالية التي تم وضعها في عقد إعارة مصطفى مؤكدا أن قيمة اللاعب التسويقية تقدر بـ10 ملايين يورو وليس 4 ملايين مؤكدا أنه سيرفض تفعيل بند بيعه. في سياق آخر أطلق الزمالك اسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر على إحدى حدائق القلعة البيضاء. وكتب النادي على اللافتة الخاصة بالحديقة «حديقة الكابتن الزمالكاوي محمد صلاح فخر العرب». وكان الزمالك على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع محمد صلاح في بداية مسيرته من صفوف ناديه الأسبق المقاولون العرب خلال عام 2010.