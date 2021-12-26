محروس عاد لأربيل

محلية

عاد المدرب السوري نزار محروس إلى الإدارة الفنية لفريق أربيل العراقي، بالإعلان أول من أمس عن تعيينه خلفاً للتونسي طارق الجريا المقال من منصبه بسبب النتائج المتراجعة للفريق هذا الموسم. وقاد محروس أربيل في موسم 2011-2012 إلى أحد ألقابه الأربعة في المسابقة المحلية، فضلاً عن المركز الثاني في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في الموسم ذاته بعد خسارته أمام الكويت برباعية نظيفة على ستاد فرانسوا حريري في المباراة النهائية.واعرب محروس في المؤتمر الصحافي خلال تقديمه لوسائل الإعلام عن سعادته بالعودة مجدداً إلى قيادة الفريق الشمالي، وقال «سعيد جداً بالعمل مجدداً هنا وأتطلع إلى نتائج طيبة للفريق وجماهيره».

