رئيس البرلمان الأردني يدعو لعودة سورية إلى «حاضنتها العربية»

عربيات ودوليات

دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، إلى عودة سورية، المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، إلى «حاضنتها العربية».

ووصف الدغمي سورية بأنها «خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها»، مشيرا إلى أنه «آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق فجر الأمة».

وأضاف «وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سورية والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن وتشرع النوافذ أمام مستقبل واعد يستحقه الشعبان العظيمان».

