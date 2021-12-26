loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رئيس البرلمان الأردني يدعو لعودة سورية إلى «حاضنتها العربية»


دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، إلى عودة سورية، المعلقة عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عام 2011، إلى «حاضنتها العربية».
ووصف الدغمي سورية بأنها «خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها»، مشيرا إلى أنه «آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق فجر الأمة».
وأضاف «وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سورية والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن وتشرع النوافذ أمام مستقبل واعد يستحقه الشعبان العظيمان».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة