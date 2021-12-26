احتفالات ميلاد خافتة في العالم تحت وطأة «أوميكرون»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: احتفل مليارات من سكان العالم امس بعيد الميلاد الذي أعاق وباء «كوفيد-19» الاحتفال به على نطاق كبير للسنة الثانية خصوصا مع انتشار المتحور الشديد العدوى «أوميكرون».

وبارك البابا فرنسيس مدينة روما والعالم ظهر امس من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. وكان البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 85 عاما ترأس قداس عيد الميلاد التقليدي مساء الجمعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما أمام حوالى ألفي شخص وضعوا كمامات.

وقد دعا خصوصا المؤمنين إلى «إعادة اكتشاف الأشياء الصغيرة في الحياة» في دعوة جديدة إلى التواضع. وحضر سفراء وممثلو طوائف مسيحية أخرى الاحتفال بلغات عدة، بمشاركة أكثر من مئتي كاهن وأسقف وكاردينال بكماماتهم. وتابع عشرات من الأشخاص الذين لم يحصلوا على تذاكر، القداس على شاشات عملاقة مثبتة في ساحة القديس بطرس.

وفي الفلبين ووسط بركة مياه، أحيا الأب ريكاردو فيرتودازو قداس عيد الميلاد في كنيسته التي دمرها الإعصار راي الذي أودى بحياة نحو 400 شخص وتسبب بتشريد عشرات الآلاف. وصلى عشرات من أجل الحصول على مأوى وطعام وطقس أرحم. وقالت جوي باريرا التي حضرت مع زوجها القداس في كنيسة سان إيسيدرو لابرادور في أليجريا بجزيرة مينداناو «المهم هو أننا جميعًا سالمون».

واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية في العالم وتأخير آلاف الرحلات الأخرى خصوصا بسبب «أوميكرون» التي تعرقل السفر خلال العطلات، حسب موقع تتبع الملاحة الجوية «فلايت- اوير». وقال الموقع إنه تم إلغاء ألفي رحلة طيران على الأقل في جميع أنحاء العالم في يوم عيد الميلاد، بما في ذلك نحو 700 رحلة قادمة من أو متوجهة إلى المطارات الأميركية. وسجل تأخير في 1500 رحلة أخرى. وكان الموقع تحدث عن إلغاء حوالى 2400 رحلة الجمعة وتأخير في حوالى 11 ألفا أخرى. كما أشار إلى إلغاء أكثر من 600 رحلة الأحد.

وبسبب مرض طيارين ومضيفين وموظفين آخرين واضطرارهم للخضوع لحجر صحي بعد إصابتهم بـ«كوفيد» أو تعرضهم للإصابة به اضطرت شركات «لوفتهانزا» و«دلتا» و«يونايتد إيرلاينز» والعديد من شركات الطيران الأخرى لإلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال إحدى فترات ذروة السفر في العام. لكن مع ذلك، سافر ملايين الأميركيين داخل الولايات المتحدة على الرغم من أن موجة «أوميكرون» تجاوزت فعليا ذروة متغير «دلتا» إذ بلغ عدد الإصابات اليومية 171 ألفا في المتوسط على مدى سبعة أيام، وامتلأت المستشفيات.

واستطاع معظم الأستراليين السفر إلى بلدهم مجددا للمرة الأولى منذ بداية الوباء، وأشاد رئيس أساقفة سيدني الكاثوليكي (جنوب شرق) أنطوني فيشر في رسالته بمناسبة عيد الميلاد «بالمشاهد المؤثرة لأشخاص يجتمعون في المطارات بعد أشهر من البعد».

وفي أميركا اللاتينية، أعلن الرئيس التشيلي المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا أن بلاده ستبدأ بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» اعتبارا من فبراير، بدءا من الفئات الأكثر عرضة للخطر. وفي الإكوادور، أصبح التطعيم ضد مرض كوفيد إجباريا اعتبارا من سن الخامسة، للمرة الأولى في العالم لهذه الفئة العمرية.

