بيت لحم تتحدى الوباء وقيود الاحتلال بأجواء احتفالية

عربيات ودوليات

بيت لحم- الوكالات: في ساحة المهد في بيت لحم، تذكر بضع قبعات حمراء وطبول بأنها ليلة الاحتفال بعيد الميلاد، بوجود حشد مشتت لأن فيروس كورونا أفسد مجددا هذا العام الاحتفالات في 24 ديسمبر. وعادة تشهد بيت لحم تدفق آلاف السياح والحجاج الأجانب بمناسبة عيد الميلاد. لكن هذه المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة اضطرت مرة أخرى إلى الاكتفاء باحتفالات محدودة، إذ أغلقت إسرائيل التي تتحكم بطرق الوصول إلى هذه الأراضي الفلسطينية، الحدود لاحتواء انتشار متحور أوميكرون.

وقالت كريستيل عليان التي قدمت من القدس إن «الوضع مختلف جدا عن السنوات الأخرى عندما كانت المدينة تزدحم» بالمحتفلين وأضافت هذه السيدة الهولندية المتزوجة من فلسطيني «أصبحنا نقول لأنفسنا.. هذا أجنبي!.. عندما نلتقي بواحد منهم».وكانت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة قد أعربت عن سعادتها لأن المدينة تحتفل هذا العام «بفضل اللقاحات». وفي عظته لقداس منتصف الليل الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترين في بيت لحم، أعرب المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، عن ارتياحه لأن الاحتفالات تبدو «بالتأكيد أكثر بهجة» من العام السابق. وقال أمام حضور وضعوا كمامات «مقارنة بعيد الميلاد 2020 عدد المشاركين أكبر بكثير وهذه علامة مشجعة» في كنيسة المهد المجاورة أتيحت للزوار خلال النهار فرصة زيارة المغارة بمفردهم تقريبا.واعترف هادسن هاردر (21 عاما) الطالب الأميركي بأن الأمر «سريالي». وقال «بأنانية نعتقد أن رؤية هذا المكان فارغا أمر رائع لكن من جهة أخرى نشعر بالأسف على المتاجر والأموال التي يخسرونها. إنه أمر محزن».بينما كانت فنادق المدينة ممتلئة عادة في ديسمبر، أصبحت مهجورة عمليا هذه الأيام. ولم تكلف بعض المحلات التجارية في أهم يوم من السنة، نفسها عناء فتح أبوابها الجمعة.

