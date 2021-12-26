التحالف: وفاتان بسقوط مقذوف حوثي على جازان

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الرياض- واشنطن- الوكالات: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان الجمعة، فيما أشار المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الى إصابة 7 مدنيين. وتضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

إلى ذلك أكد التحالف التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني وقال إنه سيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة. وكان التحالف أعلن الجمعة سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان. كما أكد أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سينفذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.

ولاحقا أعلن التحالف أنه نفّذ عملية عسكرية استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين بجازان ونجران. وأكد التحالف تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة في صعدة، مشيراً إلى تدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات بمحافظة المحويت.

من جهتها أدانت السفارة الأميركية في الرياض، امس بشدة، الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالسعودية. وقالت السفارة عبر تويتر، إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني، وتعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة للخطر. كما أضافت «ندعو الحوثيين لوقف هجماتهم المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن». من جهه ثتانية ألقى نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على مصادرة قوات البحرية الأميركية لشحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لليمن. وقال برايس في بيان «صادر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ما يزيد عن 1,400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و226,600 طلقة ذخيرة من سفينة منشؤها إيران بتاريخ 20 ديسمبر وكانت هذه السفينة على طريق يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن»

وتابع قائلا «كما يمثل تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن. وإن دعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وكذلك قواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، فضلا عن شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى». وأضاف «هذه الإدارة ملتزمة بالتصدي لهذا التهديد الإيراني وقد صادرت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وآلاف البنادق الهجومية وكذلك مئات المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل الصاروخية من سفن مماثلة في شهر مايو وشهر فبراير من هذه السنة. وأدى التدفق غير المشروع للأسلحة في اليمن إلى تمكين هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب، ما زاد من معاناة المدنيين. وإن المزيد من القتال، سواء في مأرب أو في أي مكان آخر، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة. ويجب على الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية سياسية معا لإنهاء الحرب».

