مصر تدين «الهجوم الخسيس» على المملكة

عربيات ودوليات

أعربت مصر عن إدانتها بـ«أشد العبارات» الهجوم الذي وصفته بـ«الخسيس» على محافظة الصماطة في منطقة جازان بالسعودية مؤكدة دعمها للمملكة في الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها «أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي»، حسب قولها.

وتابعت القاهرة قائلة «تعرب مصر مُجددًا عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة كما تؤكد مصر على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين».

