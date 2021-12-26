العراق.. لجان رسمية لدراسة تفشي وباء الانتحار

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس ارتفاع عدد حالات الانتحار خلال عام 2021 وتشكيل لجان متخصصة لدراسة ما وصفتها بـ«الظاهرة». وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية «واع» إنه «نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد، اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير، منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة، والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار».

وأوضح المحنا أن حالات الانتحار المسجلة عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي (663 حالة)، قائلا إن حالات الانتحار بدأت منذ عام 2016 تتجه نحو الازدياد. وعام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت 530 حالة، و2019 بلغت 605 حالات. وأضاف أن «الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6% ومن الـ 20 إلى 30 عاما كانت نسبتهم 32.2%، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9%، والإناث 44.8%».وبين المحنا أن أن «حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40%». وفيما يخص المراحل التعليمية، قال إن «نسبة المنتحرين من الذين كان تحصيلهم الدراسي أقل من المرحلة الابتدائية بلغت 62.2%، ودون المتوسطة 16.9%، والعاطلين عن العمل 35% وربات البيوت 29.9%». وعن دوافع الانتحار، أكد أن هناك أسباباً عديدة، ومنها ما يتعلق بالضغط النفسي، وشكل عدد المنتحرين بسبب ذلك 36.22%، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64%. وأشار أيضا إلى أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي، إذ يشكل الفقر 13%، والبطالة 9.5%، والأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح 13.38%، والفشل الدراسي 5.5%. وتابع المحنا أن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول حالات الانتحار «خلصت إلى مجموعة من الحقائق، وقدمت عدة توصيات»، ومنها ما يتعلق بتعزيز قسم الدعم النفسي في وزارة الصحة، وزيادة الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة لأفراد المجتمع، بهدف المساهمة في إشغال وقتهم ومساعدتهم على ممارسة هواياتهم.

وفي نوفمبر الماضي، أنهى المطرب الشعبي واليوتيوبر العراقي، حمودي المولى، حياته بحبل ملتف حول عنقه ليصبح أحدث ضحية لتزايد حالات الانتحار في مدينته الناصرية، وفي العراق بصورة عامة. وقال علي السعيدي، الذي وصف نفسه بأنه صديق للراحل إن المولى «انتحر نتيجة لضغط نفسي كبير». وعرف المولى، 18 عاما، بفيديوهاته الغنائية المرحة على يوتيوب، حيث يؤدي الأغاني العاطفية الخفيفة من دون موسيقى، بين أصدقائه، ويختمها عادة بضحكة واسعة.

