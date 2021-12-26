تظاهرات جديدة في السودان.. والسلطات تقطع الاتصالات

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الخرطوم- الوكالات: انقطعت خدمة الإنترنت في السودان صباح امس قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بالحكم المدني، بينما أعلنت جمعية أطباء السودان عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة «الأناضول» أن شركات الاتصالات في البلاد قطعت منذ ساعات الصباح الأولى الخدمة عن جميع أنحاء البلاد. فيما نقلت رويترز عن شاهد قوله إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل احتجاجات مزمعة. وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى المشاركة في مظاهرات للمطالبة بتأسيس سلطة مدنية كاملة، وأعلنت «تنسيقيات لجان المقاومة» أن مواكب السبت ستحاصر القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 48 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه مساء الجمعة. وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.

والأحد الماضي تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

ولم يصدر تعليق من السلطات إلا أنها أعلنت في وقت سابق الجمعة إغلاق جسور الخرطوم، محذرة من الاقتراب من المواقع السيادية، وذلك قبيل مظاهرات امس للمطالبة بالحكم المدني.

الى ذلك خرجت مئات النساء في مسيرة بأم درمان وهزت احتجاجات مدن سودانية أخرى في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري. وتسلم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات الأحد الماضي.

وقالت الناشطة ولاء عبد العزيز في احتجاج أم درمان «يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم».وقرعت متظاهرات الطبول، فيما رددت أخريات هتافات تشير إلى أن «الجيش في الثكنات والشوارع تكتظ بالنساء».

وقالت سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لثمان من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها «ممنهجة».

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى في بيان بأعمال الاغتصاب وطالبت «بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم».

