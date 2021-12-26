الهند تحقق في دعوات متطرفين هندوس لقتل المسلمين

عربيات ودوليات

نيودلهي- الوكالات: أعلنت الشرطة الهندية فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام. وتظهر في تسجيل فيديو تحققت وكالة الصحافة الفرنسية من مصداقيته امرأة تخاطب حشدا خلال تجمع كبير في أوائل ديسمبر بمدينة هاريدوار الهندوسية (شمال)، وتشجع على قتل مسلمين. وقالت «حتى لو أصبح 100 منا فقط جنودا وقتلنا مليونين منهم فسننتصر لن تكونوا قادرين على حماية القانون الأبدي إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق». كما دعت إلى «الصلاة من أجل ناثورام غودسي» الهندوسي المتطرف الذي اغتال في 1948 المهاتما غاندي بطل استقلال الهند. وحضر التجمع عضو واحد على الأقل من حزب الشعب الهندي «بهاراتيا جاناتا» بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وحزب مودي القومي الهندوسي متهم منذ وصوله إلى السلطة في 2014 بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى، لكنه ينفي ذلك. وقالت الشرطة في ولاية أوتارانتشال لوكالة الصحافة الفرنسية -حيث نظم التجمع- إنها «تحقق في القضية»، مؤكدة أنها «ستتخذ إجراءات صارمة ضد المذنبين».