عون: لبنان يحتاج 7 سنوات للخروج من «أزمة الفساد».. والتغيير آتٍ لا محالة

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بيروت- الوكالات: قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن لبنان يحتاج إلى ست أو سبع سنوات للتعافي من الأزمات التي تعصف به بسبب انتشار السرقة والفساد وسوء الإدارة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، مع قناة «أو تي في» المحلية، عشية عيد الميلاد، قال عون «لبنان بحاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منه»

وأضاف، «من المؤكد أن التغيير آتٍ وسيحصل، وسيكون فكريًا وعمليًا لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييرًا معينًا، إلا أن هذا التغيير بحاجة إلى وقت».

وأشار إلى أن «ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقًا وهو مؤتمن على حياة المواطنين».

ولم يُوجه الرئيس اللبناني اتهامه إلى مسؤولين بعينهم، إلا أنه أقرّ بأن السبب الرئيس لما تعيشه بلاده من أزمات هو الفساد.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية خانقة.

بدت ملامحها بوضوح من خلال «أزمة المصارف» التي تجلّت بتهريب الأموال اللبنانية إلى الخارج، وعدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية وسحب ما يحتاجون إليه منها، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة اللبنانية.

وتفاقمت الأزمة عقب انفجار مرفأ بيروت في اغسطس 2020، واستقالة الحكومة اللبنانية، لتُترجَم على الأرض بأزمة محروقات واجهتها حكومة تصريف الأعمال برفع متكرر في الأسعار.

بالإضافة إلى أزمة كهرباء ودواء وغذاء، جعلت لبنان إحدى 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير أممي.

ورجّح البنك الدولي في تقرير صادر في يونيو الماضي، أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.

في غضون ذلك، أشار «التيار الوطني الحر»، أكبر حزب مسيحي في لبنان، إلى أنه يدرس إنهاء تحالفه السياسي مع «حزب الله»، ما يهدد اتحادا هشا يشكل السياسات اللبنانية منذ نحو 16 عاما.

وقال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر تعليقا على إجراءات اتخذها ضد حزبه أكبر حزبين شيعيين في لبنان، وهما «حزب الله» و«حركة أمل»، «ستكون له مترتبات سياسية».

وقالت شخصيات رفيعة المستوى مقربة من التيار كذلك إن اتفاق مار مخايل لعام 2006 بين التيار الوطني الحر وحزب الله بلغ نهايته.

وكتب خليل شربل المنتمي للتيار الوطني الحر على «تويتر» «مخايل-مات».

وكان دور حزب الله حاسما في وصول الرئيس ميشال عون، مؤسس التيار الوطني الحر، إلى السلطة في 2016، ولم يعلق حزب الله علنا.

وقال الشيخ صادق النابلسي الموالي لحزب الله «حزب الله آثر الصمت واستوعب وهضم كل الانتقادات ولم يوجه أي انتقاد علني للتيار الوطني الحر»، لكن باسيل يخاطر بفقد الدعم.

وأضاف «لم يعد للتيار (الوطني الحر) أي حليف في الانتخابات القادمة.. لا يوجد حليف حقيقي للتيار الوطني الحر إلا حزب الله فلماذا تتخلون عن آخر حليف لكم؟».

وتعرض حزب بسيل لضغوط سياسية متنامية لينأى بنفسه عن حزب الله منذ الانهيار الاقتصادي الذي تعرض له لبنان في 2019.

لكن يظل «حزب الله» أكبر حلفاء باسيل وأقواهم. ومع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة العام المقبل يقول محللون إن التيار الوطني الحر ربما يعدل

موقفه.

