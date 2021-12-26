الأمم المتحدة تقر ميزانية تحقيق غير مسبوق ضد إسرائيل

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: مضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قدما في تطبيق قرار فتح تحقيق دولي غير مسبوق في طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، في خطوة استدعت انتقادات شديدة من قبل الدولة العبرية.

وأقرت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة ميزانية لجنة التحقيق التي قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاءها في مايو الماضي، بعد الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول قطاع غزة، بغية متابعة وتوثيق مخالفات حقوقية في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، وكذلك التحقيق في «الجذور الأصلية للتوترات المتكررة وغياب الاستقرار وإطالة أمد النزاع».

وصادق أكثر من 125 دولة في الجمعية العامة على إقرار ميزانية التحقيق مقابل ثمانية أعضاء رافضين.

