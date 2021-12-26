«التربية»: الـ «PCR» شرط لدخول الاختبارات

وطن النهار

فيما يخضع نحو 160 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة لتأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 2021/2022، كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن وزارة التربية أكدت على العاملين في الميدان التربوي بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية المعتمدة لدى السلطات الصحية، مشيرة إلى أهمية منع الطلبة غير المطعمين من دخول لجان الاختبارات من دون شهادة فحص الـ «Pcr» التي تثبت خلو المتقدم من الاصابة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، شدد مدير عام منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري، على أهمية الالتزام بضوابط دخول لجان الامتحانات دون أن يزيد عدد الطلبة في اللجنة الوحدة عن 20 طالبا، مشيرا إلى ضرورة التنبيه على المراقبين بعدم مغادرة اللجنة قبل التأكد من تسليم جميع الطلبة لأوراقهم والتأكيد على المختبرين ورؤساء اللجان بعدم احضار الهواتف والساعات الذكية.

وأكد على أهمية مراعاة الجانب النفسي للطلاب والتعامل معهم بأبوية، مبينا أنه عند غياب الطالب لعذر طارئ فعليه تسجيل المرضية في نفس اليوم، لافتا إلى أنه يجب على الطالب غير المطعم إجراء مسحة pcr، موضحا أن من لا يجري المسحة لا يسمح له بدخول لجنة الامتحان، كما انه لا يسمح بالتصوير نهائيا داخل لجان الامتحانات حتى من باب التوثيق.

وكشف عن أن فرق من المنطقة التعليمية ستوجد لمتابعة عملية سير الامتحانات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، كما لا يسمح للطلبة الدارسين في النظام المسائي المنتسبين للسلك العسكري دخول اللجان بالزي العسكري.

من جهته، دعا مدير ادارة الشؤون التعليمية حمود العنزي، الى اهمية التدقيق على هوية الطالب وبياناته حتى لا يكون هناك انتحال لشخصيته وعدم التدخين في اللجان من قبل الملاحظين والطلبة.

بدورها، أشارت مراقب التعليم الثانوي خالدة المير، إلى ضرورة قياس درجة حرارة الطلبة عند البوابة وتجهيز غرفة العزل للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، مطالبة المعلمين بعدم تصوير اوراق الامتحان والتعليق عليها ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يسبب الأذى النفسي للطلبة.

