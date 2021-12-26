اتحاد نقابات «الحكومي»: إعفاء موظفي الدولة من البصمة

وطن النهار

ناشد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإعفاء جميع موظفي الدولة من «البصمة»، نظراً للوضع الوبائي وسرعة انتشار المتحور «أوميكرون».

وذكر في تصريح صحافي بأن اعفاء الموظفين من «البصمة» سيسهم في تقليل فرصة انتشار المرض، كما تم العمل به في السابق، وهذه الخطوة مهمة جداً في مواجهة الفيروس، خاصة وأن لـ «البصمة» دورا في نقل المرض، اذ ان وقت الحضور والانصراف سيشهد تزاحما فيما بينهم ما يزيد احتمالية انتشار الفيروس.

ودعا العازمي سمو رئيس الوزراء ايضا الى تأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر اسوة بالسابق وكما هو معمول به حاليا في بعض الدول الشقيقة لمساندة الموظفين والتخفيف عنهم في ظل انتشار هذا الوباء.

وتمنى العازمي الغاء نظام «البصمة» و«تأجيل الاقساط» بأسرع وقت للتخفيف على الموظفين ومساعدتهم في قضاء التزاماتهم، لافتا الى أن هذا ليس غريباً على سمو رئيس الوزراء الذي يسعى جاهداً الى توفير جميع السبل للتخفيف على المواطنين.

