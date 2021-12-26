«نزاهة»: إدماج القيم المضادة للفساد في المناهج الدراسية

وطن النهار

كشف الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» د. محمد بوزبر عن إدماج القيم المضادة للفساد في المناهج الدراسية لوزارة التربية وهي 4 قيم «المساءلة- النزاهة- الإنصاف- الشفافية»، مبيناً أن الهيئة قدمت إلى وزارة التربية وثيقة تتضمن القيم المطلوبة لغرسها وإدماجها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال . وقال بوزبر في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب أن التربية والتعليم هما أفضل وأسرع وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال حكم القانون وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع والحد من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما وتطوير مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة على جميع المستويات. وأوضح بوزبر آلية إدماج القيم المشار إليها في المناهج من خلال إدراجها في وحدات خاصة في المقررات الدراسية المتعلقة بالمواطنة والأخلاقيات والقيم وتقديم الدعم للمدرسين من خلال كتيبات المعلم أو مواد تعليمية إضافية، لافتاً إلى اختيار تجارب بعض دول في هذا المجال منها «المانيا- كوريا الجنوبية- الصين- المجر- النرويج- بنما- البرازيل- اليونان- النمسا- ماليزيا».