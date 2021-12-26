حسينية الزهراء نظَّمت ندوة حول «قيم التسامح في المسيحية والإسلام»

وطن النهار

نظمت حسينية دار الزهراء عليها السلام ندوة بعنوان «قيم التسامح والمحبة في الدين الإسلامي والمسيحي» شارك فيها الشيخ د. أحمد حسين، ود. انطوان بارا. أقيمت الندوة مساء الأربعاء الماضي وحضرها جمع من المؤمنين حيث بين خلالها د. انطوان ان الأنبياء والرسل أُرسلوا للبشرية من مشكاة إلهية واحدة ليحققوا العدل والقسط بينها، مشيرا الى ان أسس الإيمان هي الدعوة إلى عبادة الله الأحد، وخلود النفس، والآخرة، والله تعالى خالق، والثواب والعقاب، الزكاة والأخلاق الحسنة، وبر الوالدين، والإحسان والصدقة، الملائكة والشياطين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحريم القتل والزِّنا. وأضاف: على مرِّ تاريخ التعايش الديني بين الطوائف لا سيما في شرقنا الإسلامي كانت التفاهمات بالحالة المرتبطة بالحضارة أكثر من ارتباطها بالنصوص والعقائد، لكن بعض المفاهيم أثقلت البُنى المعرفية وأوهنت سُبل التلاقي على مستوى الاجتماع غير المُدرك كما اتضح من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وبدا أن مثبطات التسامح ليست مرتبطة بالحالة السياسية بقدر ارتباطها بالوعي العقائدي الذي عملت الأديان الإبراهيمية الثلاثة على بلورته لتقبّل وجهات النظر المعاكسة. ولفت الى تقارب النصوص القرآنية الكريمة بالنصوص المسيحية حيث برزت منمنمات مسيحية في أدبيات التصوّف الإسلامي وخاصة في التراث الصوفي بدءاً من الفتوحات المكية لابن عربي، والمثنوي لجلال الدين الرومي. واستطرد قائلاً: ولعل ما أورده الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام يدل دلالة واضحة على مبدأ التسامح والمحبة إذ قال عليه السلام: «أحبب قريبك كنفسك وأحبوا أعداءكم وباركوا لاعنيكم وأحسنوا إلى بعضكم»، وجاء في القرآن الكريم «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ».

