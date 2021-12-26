«النجاة»: مساعدات مالية وعينية لـ 3500 لاجئ في الأردن

وطن النهار

استمراراً لجهودها الإنسانية التي تقوم بها تجاه تخفيف معاناة اللاجئين في شتى دول العالم قامت جمعية النجاة الخيرية بزيارة للملكة الأردنية الشقيقة قدمت من خلالها مساعدات مالية وعينية استفاد منها قرابة 3500 لاجئ من السوريين والسودانيين والفلسطينيين وذلك ضمن حملة «دفئاً وسلاماً»

وقال رئيس وفد النجاة بالأردن رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالنجاة الخيرية عمر الثويني: تعد هذه الرحلة حلقة من حلقات العطاء الإنساني المتواصل الذي تقوم به النجاة الخيرية تجاه اللاجئين، وحرصنا خلالها على توزيع الطرود الغذائية، ومواد التدفئة، والمساعدات المالية.

