loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«النجاة»: مساعدات مالية وعينية لـ 3500 لاجئ في الأردن


استمراراً لجهودها الإنسانية التي تقوم بها تجاه تخفيف معاناة اللاجئين في شتى دول العالم قامت جمعية النجاة الخيرية بزيارة للملكة الأردنية الشقيقة قدمت من خلالها مساعدات مالية وعينية استفاد منها قرابة 3500 لاجئ من السوريين والسودانيين والفلسطينيين وذلك ضمن حملة «دفئاً وسلاماً»
وقال رئيس وفد النجاة بالأردن رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالنجاة الخيرية عمر الثويني: تعد هذه الرحلة حلقة من حلقات العطاء الإنساني المتواصل الذي تقوم به النجاة الخيرية تجاه اللاجئين، وحرصنا خلالها على توزيع الطرود الغذائية، ومواد التدفئة، والمساعدات المالية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة