السفيرة البريطانية.. جولة لتعزيز التسامح الديني

وطن النهار

استكمالاً لنشر رسالتها نحو التسامح الديني قامت السفيرة البريطانية لدى البلاد بيلندا لويس بزيارة لمسجدي الصادق وفاطمة فضلا عن لقائها مع ممثلي الكنائس بالكويت في السفارة.

وبمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد قالت السفيرة البريطانية لـ«النهار» زرت مسجد الامام الصادق ومسجد فاطمة نهاية الاسبوع الماضي ووقفت على الاضرار التي خلفها التفجير الارهابي لمسجد الامام الصادق في عام 2015، حيث كان الانفجار رهيبا.

كما اطلعت ايضا على المكتبة الرائعة وتجولت في الحسينية القديمة وهي حسينية جميلة.

واضافت: لقد انهبرت بالهندسة المعمارية الجميلة جدا والمذهلة لمسجد فاطمة، حيث لاحظت عدم وجود اعمدة داخل القبة المخروطة والمحراب المزخرف بشكل رائع جداً.

وزادت: التقيت خلال الزيارة بفضيلة الشيخ صلاح الجارالله امام المسجد وبالمهندس اسامة الصايغ مدير الاوقاف الجعفرية ولقيت ترحيبا كبيرا من قبل المسؤولين عن المسجدين.

وتابعت كلامها: جمعتني بهم مناقشات متميزة وواسعة حول جوانب مختلفة من التسامح الديني في الكويت، وعن لقائها بممثلي الكنائس المعتمدة بالبلاد، قالت ناقشنا الكثير من المسائل كما حضرت قداس عيد الميلاد في كتدرائية العائلة المقدسة.

وأعربت عن سعادتها للقائها برجال دين الكثير من الكنائس ومختلف الطوائف المسيحية والتي سبقت الاحتفالات بعيد الميلاد.

